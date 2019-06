Mara Carfagna detta la linea | Perché Forza Italia non farà la fine del Pd

Mara Carfagna e Giovanni Toti - scontro al vertice di Forza Italia sul rapporto con Matteo Salvini : Il giro di vite imposto da Silvio Berlusconi in Forza Italia, con le nomine di Giovanni Toti e Mara Carfagna a coordinatori nazionali, non placa le polemiche interne al partito azzurro. Già, perché i due si trovano agli antipodi circa un punto decisivo per il futuro del partito: il rapporto con Matt

Matteo Renzi - la bomba del Corriere della Sera : adesso cerca l'intesa con Mara Carfagna : Matteo Renzi vuole tornare alla guida dell'Italia: l'ex premier, il cui ego è sempre stato e rimane assai ingombrante - starebbe mettendo gli occhi su Mara Carfagna, fresca di nomina a coordinatrice di Forza Italia nel giro di vite imposto al partito da Silvio Berlusconi per frenare l'opa ostile di

Mara Carfagna si prende Forza Italia : "Non saremo mai la stampella di Matteo Salvini. E Berlusconi..." : «Esplosione? È una parola eccessiva. Non stava esplodendo niente. C' era bisogno di avviare un processo di rinnovamento del partito, non solo formale: Berlusconi ne era consapevole da tempo ed ha agito nel modo migliore. Aprendo una fase nuova, partecipata e condivisa». Per Mara Carfagna, vicepresid

Silvio Berlusconi - Giovanni Toti e Mara Carfagna alla guida di Forza Italia. Cosa c'è dietro la mossa del Cav : «Sono in ritardo, non parlo». Quando Silvio Berlusconi arriva in Senato per l' assemblea dei parlamentari di Forza Italia mancano pochi minuti alle otto della sera. È stata una giornata estenuante di trattative. E, alla fine, la riunione plenaria convocata a Palazzo Madama serve solo per ratificare

Berlusconi nomina Mara Carfagna e Giovanni Toti coordinatori di Forza Italia : Giovanni Toti e Mara Carfagna saranno i coordinatori nazionali di Forza Italia, con il compito di organizzare il partito seguendo le indicazioni di Silvio Berlusconi. A deciderlo è stato lo stesso presidente azzurro, che sembra aprire anche alle ipotesi di primarie e punta al Congresso nazionale del partito da tenere entro l'anno.

Giovanni Toti e Mara Carfagna saranno i nuovi coordinatori di Forza Italia : La vicepresidente della Camera Mara Carfagna e il presidente della Liguria Giovanni Toti saranno i nuovi coordinatori di Forza Italia. Lo ha fatto sapere Silvio Berlusconi in una nota, dopo averlo detto durante la riunione congiunta dei gruppi parlamentari di

Berlusconi sceglie Mara Carfagna e Giovanni Toti come coordinatori di Forza Italia : Il leader del partito non ha risparmiato critiche al governo, definendolo "straziante e indecoroso". E su Matteo Salvini: "Non è intenzionato rompere il centrodestra". Toti: "Berlusconi ha capito che è necessario uno shock nella coalizione"

Mara Carfagna durissima con Giuseppe Conte : "Premier? No - il nulla". Il più aspro dei paragoni : Tra la pioggia di commenti al discorso di lunedì sera di Giuseppe Conte, spicca per durezza quello di Mara Carfagna. Il commento della forzista alle parole del premier piove su Twitter, dove scrive: "Da Conte attendevamo parole di verità. Nulla. Attendevamo assunzioni di responsabilità per una econo

Belve : sul Nove tornano le interviste di Francesca Fagnani. Mara Carfagna e Alba Parietti prime ospiti : Francesca Fagnani, Belve Determinate, ambiziose, aggressive, ironiche, vendicative. In una parola, Belve. Le ‘donne al comando’ raccontate da Francesca Fagnani tornano sul Nove da stasera, 31 maggio, alle 22:45. La giornalista tornerà con la terza stagione del suo programma di interviste senza filtri rigorosamente al femminile. Al centro del primo appuntamento, la vicepresidente della Camera dei Deputati Mara Carfagna e la regina dei ...

Mara Carfagna a Belve : "Le intercettazioni tra me e Berlusconi? Create ad arte per distruggermi" : “Le intercettazioni hard tra me e Berlusconi non sono mai esistite”, lo dice Mara Carfagna a Belve, la trasmissione condotta da Francesca Fagnani che andrà in onda da venerdì 31 maggio sul Nove alle ore 22:45. La vicepresidente della Camera è la prima dei protagonisti del ciclo di interviste.Le intercettazioni tra lei e il presidente di Forza Italia, spiega, sono state Create ad arte: “Lo ha detto anche un ...

Belve (Nove) Mara Carfagna : “Forza Italia? Il partito non esiste. Berlusconi è ancora il leader - ma va affiancato nelle scelte politiche” : “Oggi non esiste un partito, esiste un’organizzazione territoriale. Non esiste un’organizzazione a livello nazionale, quindi un coordinamento in grado di affiancare il presidente Berlusconi nell’elaborazione della linea politica, nella gestione delle alleanze, nella scelta, anche, per esempio, dei candidati”. A pochi giorni dai risultati delle elezioni europee, la vice presidente della Camera Mara Carfagna, prima ospite di ...

Belve (Nove) Mara Carfagna : “Ho desiderio di avere un figlio e sto pensando al matrimonio con Ruben. Il mio ex marito? Avrei dovuto controllargli il cellulare prima” : “Ho il desiderio di avere un figlio. La fine del mio precedente matrimonio è stato un dolore enorme. Adesso controllo il cellulare… Avrei dovuto farlo anche prima”. La vice presidente della Camera Mara Carfagna, prima ospite di “Belve”, il ciclo di interviste condotte da Francesca Fagnani, in onda su Nove venerdì 31 maggio alle 22.45, parla della sua vita privata. “Lei ha spesso espresso il desiderio di avere un figlio: ce l’ha ...

Belve (Nove) Mara Carfagna : “Le intercettazioni inesistenti tra me e Berlusconi? Costruite ad arte per distruggermi da chi aveva allora forti legami in Argentina” : “Le intercettazioni hard tra me e Berlusconi non sono mai esistite: lo ha detto anche un tribunale che ha condannato per diffamazione Sabina Guzzanti che ha utilizzato quelle presunte telefonate per un attacco estremamente pesante”. La vice presidente della Camera Mara Carfagna, prima ospite di “Belve”, il ciclo di interviste condotte da Francesca Fagnani, in onda su Nove venerdì 31 maggio alle 22.45, torna con la memoria al 2012, quando il ...

Belve - tornano su Nove le interviste di Francesca Fagnani : ospiti Mara Carfagna e Alba Parietti venerdì 31 maggio alle 22.45 : Torna con la terza stagione inedita “Belve”, il programma di interviste irriverenti condotto e ideato da Francesca Fagnani, in prima tv sul Nove di Discovery Italia da venerdì 31 maggio alle 22:45. Determinate, ambiziose, aggressive, tormentate, ironiche, spregiudicate, vendicative, oneste… le donne incontrate dalla Fagnani nelle precedenti edizioni si sono definite in tanti modi, nessuna di loro, per fortuna, si è detta “modesta”, ma ...