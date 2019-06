La prima smart TV di OnePlus potrebbe essere ormai prossima al lancio

Arriva su Indiegogo Luna Smart Lamp - la prima lampada intelligente tutta italiana : Prende il via la campagna di crowdfunding su Indiegogo per Luna Smart Lamp, la prima Lampada intelligente italiana con Amazon Alexa. L'articolo Arriva su Indiegogo Luna Smart Lamp, la prima Lampada intelligente tutta italiana proviene da TuttoAndroid.

Hanno provato a infettare smartphone Android prima ancora che fossero messi in commercio : Con un comunicato ufficiale sul proprio blog, Google rivela la scoperta di un tentativo di infettare degli smartphone Android prima che venissero messi in commercio. Vettore di attacco è la “famiglia Triada”, categoria di app utilizzate per inserire illecitamente finte proposte commerciali e pubblicità nei dispositivi. Dal momento che i produttori più piccoli Hanno difficoltà a creare app personalizzate per ogni funzione richiesta dall'utente, ...

I danni dell'utilizzo dello smartphone prima di andare a dormire : Sono moltissime le ricerche che documentano ampiamente i danni provocati dall'uso ormai diffuso e pericolosamente smodato degli smartphone. Una nuova ricerca condotta ad Amsterdam, entra più nello specifico raccontando delle conseguenze di un utilizzo eccessivo dei nostri dispositivi prima di andare a dormire, in particolare nei giovani e in particolare in riferimento al sonno. Secondo lo studio i giovani che passano quattro ore o più a ...

Cosa fare prima di vendere uno smartphone : Dato che avete acquistato un nuovo telefono, adesso vorreste sbarazzarvi del vecchio modello e quindi cercate una guida che vi spieghi nel dettaglio Cosa fare prima di vendere uno smartphone. In questo articolo abbiamo deciso leggi di più...

Smartphone OnePlus 7 Pro arriva in Italia - ecco la prova in anteprima : OnePlus ha annunciato la disponibilità del nuovo Smartphone OnePlus 7 Pro, che sarà in vendita da martedì 21 maggio in tutta Italia e in anteprima il 18 maggio in un punto vendita di Roma. Gli allestimenti previsto sono tre: OnePlus 7 Pro nella colorazione Mirror Gray, costerà 709 euro nella versione con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, oppure 759 euro con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Chi preferisce il colore ...

prima collezione co-creata con lo smartphone : Una collezione di moda, la Prima al mondo, realizzata abbinando l intelligenza artificiale degli smartphone all estro creativo umano. È il progetto Fashion Flair di Huawei che ha messo la tecnologia degli smartphone P30 e P30 Pro al servizio della stilista Anna Yang, creative director del brand Annakiki, per realizzare 20 capi che hanno sfilato in zona Tortona a Milano davanti a una platea esclusiva. Per disegnare i capi, la stilista ha ...

Migliori smartphone Android per potenza in questa primavera 2019 - Xiaomi piglia tutto : Quali sono i Migliori smartphone Android in questa primavera 2019? Quali sono i device più performanti che garantiscono la migliore efficienza in termini di prestazioni e funzioni? I device Xiaomi, secondo l'ultimissima classifica AnTuTU farebbero incetta di posizioni dominanti in questa prima parte di primavera, in particolare in riferimento alla classifica del tool di valutazione valido per il mese di aprile. La più recente graduatoria ...