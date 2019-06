Formula 1 – Nessuna penalità per Hamilton dopo la manovra che ha ostacolato Verstappen

sportfair

(Di venerdì 21 giugno 2019) Lewisgraziatole FP2 di Le Mans: lacon la quale hanon è stata giudicata pericolosa.penalizzazione per il pilota Mercedes Doppio sorriso per Lewisnella giornata di oggi. Il pilota Mercede si è visto prima confermare la vittoria nel Gp del Canada, decisione che ha scatenato la delusione di Vettel che ha parlato anche di ritiro; successivamente, lacon la quale hanelle FP2, finendo under investigation, è stata giudicata non particolarmente pericolosa.ha perso il controllo della sua Mercedes alla Curva 4 durante le FP2, finendo poi fuori alla Curva 5. Nel tentativo di rientrare in pista, la sua monoposto hal’accorrenteche è finito fuori pista per qualche secondo. I commissari di gara hanno però ‘graziato’ il Campione del Mondo, come ...

Tampoco11 : RT @FormulaPassion: #F1 | Nessuna sanzione a Lewis #Hamilton per l'episodio con Max #Verstappen #FrenchGP - FormulaPassion : #F1 | Nessuna sanzione a Lewis #Hamilton per l'episodio con Max #Verstappen #FrenchGP - AndreaLazzer : RT @s_tamburini: E niente... come previsto (ma non da quelli che parlavano di prove schiaccianti) nessuna revisione. Vettel resta secondo.… -