TACITO | TRADUZIONE VERSIONE LATINO Historiae | Galba e stile autore | Maturità 2019

Maturità - seconda prova liceo classico : TACITO e Plutarco - traccia e traduzione (FOTO) : È iniziata la seconda prova nelle scuole seconda rie, con latino e greco al liceo classico e matematica e fisica al liceo scientifico. Le prime informazioni sono per gli studenti del classico , che affronteranno l'analisi e la comprensione di due brani dello storico romano Tacito e dello storico greco Plutarco : ecco la traduzione .Continua a leggere

Maturità 2019 - seconda prova mista al Classico : la traduzione della versione di TACITO sulla fine di Galba : Ecco il testo selezionato dal Miur per la versione di Tacito sulla fine di Galba tratto da Historiae, Paragrafo 27, Libro 1 di Tacito. Octavo decimo kalendas Februarias sacrificanti pro aede Apollinis Galbae haruspex Umbricius tristia exta et instantis insidias ac domesticum hostem praedicit, audiente Othone (nam proximus adstiterat) idque ut laetum e contrario et suis cogitationibus prosperum interpretante. Nec multo post libertus Onomastus ...