Parco Valentino - Le foto delle parate di Torino

Parco Valentino - Grande festa dell'auto a Torino - VIDEO : Cinque giorni intensi, dedicati alla passione per i motori. partita la quinta edizione del Parco Valentino, il salone dell'auto diffuso, al quale sono attesi questanno 600 mila visitatori. Fino a domenica 23 giugno Torino torna protagonista con gli stand all'interno del Valentino, nei quali non mancano numerose anteprime nazionali, e con tante iniziative, statiche e dinamiche, nei luoghi più importanti della città (qui il calendario). Un ...

Nissan alla quinta edizione del Parco Valentino : in mostra la LEAF RC : Al Salone dell’Auto di Torino, per la prima volta in Italia la Nissan LEAF NISMO RC, l’unica race car 100% elettrica...

Motori – Nuova McLaren GT : un vento inglese scompiglia il Parco del Valentino [GALLERY] : McLaren presenta in anteprima nazionale, alla quinta edizione del Salone dell’Automobile di Torino – Parco del Valentino, la sua Nuova Gran Turismo L’innovazione delle supercar britanniche a diretto contatto con la passione italiana per l’automobile grazie all’elegante quanto Nuova ed esclusiva McLaren GT di McLaren automotive, protagonista dal 19 al 23 giugno per la sua anteprima nazionale a Torino. La Nuova gran ...

Motori – FCA gioca in casa al Salone dell’Auto di Torino al Parco Valentino : Si apre oggi ufficialmente il Salone dell’Auto di Torino al Parco Valentino, dopo la cerimonia d’inaugurazione le istituzioni hanno visitato lo stand FCA per ammirare tutte le novità Si è svolta oggi la cerimonia d’inaugurazione del Salone dell’Auto di Torino al Parco Valentino. A tagliare il nastro Andrea Tronzano, assessore Attività produttive della Regione Piemonte, Alberto Sacco, assessore al Commercio della ...

Parco Valentino - iniziata a Torino la grande festa del Salone dell'auto : Cinque giorni intensi, dedicati alla passione per i motori. partita la quinta edizione del Parco Valentino, il Salone dell'auto diffuso, al quale sono attesi questanno 600 mila visitatori. Fino a domenica 23 giugno Torino torna protagonista con gli stand all'interno del Valentino, nei quali non mancano numerose anteprime nazionali, e con tante iniziative, statiche e dinamiche, nei luoghi più importanti della città (qui il calendario). Un ...

Suzuki - Jimny Gan e Vitara Katana debuttano al Parco Valentino : La Suzuki è presente al Salone dell'Auto di Torino Parco Valentino due versioni speciali in anteprima. Si tratta della Jimny Gan e della Vitara Katana, che saranno affiancate nello stand dalla brand ambassador Carolina Kostner. Un esemplare della Jimny Gan sarà anche messo a disposizione per i test drive nell'area off-road, mentre sarà possibile guida su strada Vitara e Swift Sport. La Jimny Gan per gli appassionati di off-road. La Suzuki Jimny ...

Parco Valentino - Grande festa a Torino per il Salone dell'auto :

Parco Valentino 2019 - al via la quinta edizione del Salone “en plein air” : Parco Valentino apre i battenti a Torino per il quinto anno e lo fa conferendo da subito una veste avanguardista alla manifestazione: il taglio del nastro quest’anno tocca ad un’auto a guida autonoma, a testimonianza dell’impegno del comune della Mole Antonelliana nel progetto di mobilità integrata che si realizza attraverso la sperimentazione della tecnologia 5G. Ad inaugurare l’evento il presidente del “Salone diffuso”, ...

Parco Valentino - La sfida degli hot lap è anche online : Quattroruote accende la sfida degli hot lap anche online. Gli utenti registrati potranno gareggiare sulla piattaforma di Assetto Corsa dopo aver ottenuto lapposito codice daccesso attraverso questa pagina: cliccando si trovano le istruzioni per partecipare a uniniziativa che coinvolge i visitatori del salone dellauto di Torino Parco Valentino.Tutti allo stand. Alla kermesse torinese, di scena dal 19 al 23 giugno, Quattroruote porterà infatti sul ...

Fiat a Parco Valentino 2019 con il concept Centoventi - 500X 120° e Tipo Sport : In esposizione l'avveniristico concept Centoventi, la proposta Fiat per la mobilità elettrica democratica del futuro...

Parco Valentino 2019 : il Salone torinese pronto a stupire tra auto elettriche e guida autonoma : La quinta edizione del Salone dell'auto di Torino si preannuncia come la più ricca di sempre con al centro temi come la...

Parco Valentino - Riparte il Salone dell'auto di Torino :

Motori – Nuova Lexus UX Hybrid sarà presente al Salone dell’Auto del Parco Valentino [GALLERY] : Lexus partecipa alla quinta edizione del Salone dell’Auto di Torino Parco Valentino presentando in esposizione la novità dell’anno, il nuovo SUV compatto UX Hybrid “Il Salone dell’Auto di Torino rappresenta un evento di grande visibilità e un’ottima vetrina per presentare e far provare al grande pubblico, il nuovo UX Hybrid. Un SUV compatto dotata della tecnologia Full Hybrid Electric di quarta generazione Lexus e caratterizzato da un ...

Motori – Concorso d’Eleganza Parco Valentino Classic : Si accendono i riflettori [GALLERY] : Torino si prepara ad accogliere sui viali del vecchio circuito urbano di formula uno il Concorso d’Eleganza del Parco Valentino, presenti all’evento le più belle ed iconiche vetture del passato Torino si prepara ad accogliere dal 19 al 23 giugno la quinta edizione del Salone dell’Auto – Parco Valentino che si svolgerà lungo i viali di quello che fu il circuito del Gran Premio di Formula Uno del Valentino, dove ...