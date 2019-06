Il nuovo singolo degli Ekira si intitola “Daniele”

Il tocco internazionale di Elisa nel nuovo singolo con gli Imagine Dragons : audio e testo di Birds : C'è anche Elisa nel nuovo singolo degli Imagine Dragons. Birds è infatti il brano scelto per il ritorno in radio con la voce italiana più internazionale che si conosca, quella dell'artista di Monfalcone, che per l'occasione si è divisa tra il palco del tour e lo studio di registrazione. La nuova resa del brano già contenuto in Origins è già disponibile in tutte le piattaforme digitali e di streaming a cominciare dal 20 giugno, mentre sarà ...

Ai Tropici con il nuovo singolo dei Tiromancino - audio e testo di Vento del Sud : Soffia brezza d'estate nel nuovo singolo dei Tiromancino. Vento del Sud arriva dopo l'avvio della collaborazione con Virgin, con la quale avevano già avuto modo di lavorare per la produzione di molti altri singoli di successo a cominciare da La descrizione di un attimo. Vento del Sud apre quindi le porte a una nuova era della discografia dei Tiromancino, che in queste settimane saranno nuovamente in tour dopo la sessione nei teatri che hanno ...

Viito - il nuovo singolo : «Da Roma a Bologna cercando le note di Dalla - Morandi e Carboni» : «Galeotto fu l'annuncio di affitto: Si promette una svolta in campo medico, attorale e cantautorale. Con ironia, Giuseppe conosce così Vito che cercava una stanza a Roma. Studenti...

Welcome to Miami - il nuovo singolo di Max Pezzali : Esce il 21 giugno "Welcome to Miami (South Beach)", il nuovo singolo di Max Pezzali che anticipa il prossimo album di inediti.

Welcome to Miami (South Beach) è il nuovo singolo di Max Pezzali dal 21 giugno : Il nuovo singolo di Max Pezzali è Welcome To Miami (South Beach). Il brano arriva in rotazione radiofonica a partire dal 21 giugno e rappresenta un antipasto di quello che sarà il suo prossimo album di inediti in arrivo per il 2020. L'annuncio di un ritorno in radio era già arrivato qualche settimana fa, con le dichiarazioni di Claudio Cecchetto che aveva reso nota l'intenzione di tornare con un nuovo singolo che oggi sappiamo intitolarsi ...

GionnyScandal - uno dei maggiori esponenti della nuova generazione Emo Trap presenta il nuovo singolo “Volevo te” : Da Mercoledì 19 Giugno sarà disponibile su Spotify, ITunes, Apple Music e su tutte le principali piattaforme digitali “Volevo te” il nuovo singolo di GionnyScandal, uno dei maggiori esponenti della nuova generazione Emo Trap. Il singolo in uscita per Virgin Records, (Universal Music Italy), anticipa “Black Mood”, il nuovo album d’inediti del giovane rapper la cui uscita è prevista il prossimo 6 Settembre. Dopo l’ottimo riscontro dei precedenti ...

Shade : fuori ora il nuovo singolo "La hit dell'estate"

La hit dell’estate è il nuovo singolo di Shade disponibile dal 18 giugno : Il nuovo singolo di Shade è La hit dell'estate. Il rapper di Senza Farlo Apposta, portato al Festival di Sanremo con Federica Carta, torna in scena con un brano dal titolo provocatorio e che va a inserirsi nel solco delle tante release delle ultime settimane. Queste le parole con le quali Shade ha voluto presentare il nuovo brano che sarà disponibile a cominciare dal 18 giugno, quindi a un passo dall'estate 2019 che si sta già facendo ...

"Uno uno 11" è il nuovo singolo electro pop di Vigù che andrà a sostenere il movimento Lgbt. L'unione dello stesso numero primo, stesso, riferito al sesso e primo, al rispetto di sé stessi, senza trasformarsi in zero per colpa degli altri. Alla ricerca della libertà scritta sulla sabbia e portata via dalle onde. Un brano che rappresenta la chiave di una ...