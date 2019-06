Pronostico Nigeria vs Burundi | Coppa d’Africa 22-06-2019 e Info

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 19 giugno 2019)d’Africa, analisi edi, sabato 22 giugno. Consigli per la tua scommessa vincente.Esordio ind’Africa per, in un girone come quello B che comprendente Guinea e Madagascar. E’ un confronto inedito per il calcio africano in quanto le due Nazionali non si sono mai affrontate nella loro storia.Come arrivano?Laè una delle favorite e ha già vinto questa competizione in tre occasioni (1980, 1994 e 2013). Le Super Aquile sono state imbattute per otto partite, prima di perdere l’ultima amichevole con il Senegal per 1-0. La conquista del primo posto dovrebbe essere certo e quindi sarà importante partire bene con una vittoria. Sono diverse le stelle internazionali tra i convocati, tra cui spicca Alex Iwobi, trequartista ventitreenne dell’Arsenal (3 gol in trentacinque ...

