Caterina Balivo madrina del Pride di Milano 2019 | è polemica social

Dal 21 al 30 giugno il Milano Pride ricordando moti di Stonewall. In scena - anche Caterina Balivo : "LaPrimaVoltaFuRivolta": è questo il motto del "Milano Pride 2019", che dal 21 al 30 giugno festeggerà il 50esimo anniversario della rivolta di Stonewall, che diede vita al movimento di liberazione LGBT+. Come ogni anno, per 10 giorni, la città si tingerà di arcobaleno con oltre 60 tra mostre, spettacoli, incontri, conferenze e feste che avranno il loro centro nella zona di Porta Venezia. Il clou del Pride sarà sabato 29 con la grande e colorata ...

Vieni da Me - Piero Angela racconta come vorrebbe morire : Caterina Balivo si commuove : Ospite dell’ultima puntata di Vieni da Me, Piero Angela ha commosso il pubblico in studio e Caterina Balivo. Nel corso dell’intervista, la conduttrice ha chiesto ad Angela quale regalo avrebbe voluto per i suoi 90 anni. E la risposta è stata una di quelle che non si dimenticano facilmente: “Per chi fa questo mestiere e lo ama come lo amo io, forse il miglior augurio è poterlo continuare a fare, come Moliere che è morto sulla ...

Caterina Balivo si vendica di Pamela Prati! Frecciatina e stading ovation in tv : Pamela Prati non ha fatto infuriare solamente il pubblico con il suo falso matrimonio, ma anche molte conduttrici. Prima di tutto Caterina Balivo, che nell’ultima puntata di Vieni da Me si è vendicata, lanciando una Frecciatina alla showgirl sarda. Qualche mese fa infatti la Prati era stata ospite del programma di Rai Uno e, in lacrime, aveva raccontato l’amore per Mark Caltagirone, l’emozione di scoprirsi mamma e moglie a 60 anni. Pamela aveva ...

Caterina Balivo chiude i battenti - Piero Angela emoziona a Vieni da Me : Caterina Balivo conclude Vieni da Me con Piero Angela. Un ospite di eccezione chiude dunque i battenti di una trasmissione che la presentatrice napoletana ha trasformato in un enorme successo. Per il gran finale la Balivo si presenta in studio con un mini dress d’oro scintillante e il tanto criticato cerchietto alto che però ora pare sia diventato un must. Piero Angela, classe 1928, il prossimo 26 giugno ritorna in tv con una nuova ...

GIAMPIERO INGRASSIA E GIANLUCA GUIDI/ Imbarazzo per Caterina Balivo : 'mi dissocio' : GIAMPIERO INGRASSIA e GIANLUCA GUIDI rispondono alle domande scottanti di Vieni da me tra aneddoti divertenti e un'amicizia speciale.

Caterina Balivo in difficoltà a Vieni da me : “Io mi dissocio!” : Vieni da me, Caterina Balivo in difficoltà con Ingrassia e Guidi: “Io mi dissocio!” Sono stati ospiti della penultima puntata della prima edizione di Vieni da me, Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia. I due, protagonisti in teatro della commedia Maurizio IV, hanno risposto alle domande di Caterina Balivo e si sono lasciati travolgere dalle risate con aneddoti divertenti che hanno, appunto, provocato in Guidi una risata infinita. ...