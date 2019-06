UFO e alieni “atterrano” a Sapri | domenica convegno con grandi personaggi dell’ufologia

meteoweb.eu

(Di martedì 18 giugno 2019) “Mancano pochi giorni e l’attesa è febbrile.23 giugno 2019, a, ridente località turistica in provincia di Salerno, si svolgerà un importantea tema ufo ed, con la partecipazione di importanti ricercatori ed ufologi italiani“: lo spiega in una nota il Centro Ufologico Mediterraneo. “Reduci da molte trasmissioni su televisioni nazionali, ma anche giornali e radio, i due principali protagonisti saranno il dott. Angelo Carannante Presidente del C.UFO.M. e l’ing. Ennio Piccaluga Presidente Onorario. C’è vita su Marte? Perché gli enti spaziali ed i governi nascondono la verità sugli ufo? Come mai gli ufo spesso stazionano su automobili? Che ci fa un’antenna parabolica su un asteroide? E’ possibile che glisiano già sulla terra? E se così fosse, da quanto tempo? Perché? Cercheranno di dare risposte, anche ...

cilentonotizie : Secondo voi esistono si o no??? #ufologia #sapri #convegno #ufo #alieni - domenicogiglio2 : BRASILE - Un UFO è atterrato in una fattoria a Ceará? 'Sta attirando curiosi e ufologi' Blog di alieni mistero - _Il_Corvo_ : #Germana #Grosso era una normale casalinga di #Torino che ad un certo punto iniziò ad essere contattata telepaticam… -