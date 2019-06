Tiziano Ferro | guarda il videoclip di “Buona cattiva sorte”

Tiziano Ferro nel video di Buona (Cattiva) Sorte tra balli hip hop e bagni d’inchiostro : Da oggi è disponibile il video di Buona (Cattiva) Sorte, il nuovo singolo che Tiziano Ferro propone per l'estate. Un debutto ai vertici della classifica radio per il brano che segna l'atteso ritorno dell'artista di Latina ed anticipa il nuovo disco di inediti, Accetto Miracoli, disponibile dal prossimo 22 novembre e dal 2020 anche in versione spagnola. Il singolo porta con sé l'annuncio delle date del tour 2020 negli stadi d'Italia e l'avvio ...

Lo scivolone di Tiziano Ferro nella classifica dei singoli più venduti della settimana : Tiziano Ferro nella classifica dei singoli più venduti della settimana scivola dalla posizione numero 14 alla posizione numero 59. Il suo nuovo singolo, Buona (Cattiva) Sorte, perde molto più di un paio di posizioni nella seconda settimana di permanenza. Chi si aspettava che fosse proprio Tiziano Ferro a scalare la classifica dei brani più acquistati della settimana in Italia si dovrà ricredere. La sua Buona (Cattiva) Sorte non sembra ...

I prezzi dei biglietti per i concerti di Tiziano Ferro negli stadi nel 2020 - al via la prevendita su TicketOne : Parte la prevendita dei biglietti per i concerti del tour 2020 di Tiziano Ferro. Dal 30 maggio al 15 luglio del prossimo anno, Tiziano Ferro sarà in tour negli stadi italiani per presentare il nuovo disco di inediti, Accetto Miracoli, dal 22 novembre disponibile in tutti i negozi e in digital download. Anticipato dal singolo Buona (Cattiva) Sorte, il nuovo singolo estivo prodotto da Timbaland e scritto con Dabbono e Giordana Angi, l'artista ...

Biglietti Tiziano Ferro Tour 2020 : date concerti - prezzi - info : Tiziano Ferro ha annunciato i concerti del suo prossimo TZN 2020 Tour che farà tappa nei maggiori stadi d’Italia. Ecco di seguito date, prezzi, info e dove acquistare i Biglietti. Tiziano Ferro Tour 2020 Torna sulla scena musicale italiana uno dei cantanti più amati degli ultimi anni. Dopo aver rilasciato il singolo Buona (Cattiva) Sorte venerdì 31 maggio scorso, Tiziano Ferro ha annunciato le date del nuovo Tour per l’estate 2020. ...

Jovanotti domina la classifica dei singoli più trasmessi in radio - Tiziano Ferro stabile con Buona (Cattiva) Sorte : Nuova era di Jovanotti è la canzone più trasmessa in radio in Italia, domina la classifica dei brani italiani e quella che considera anche i pezzi internazionali. Alle sue spalle, al secondo posto, Tiziano Ferro con il nuovo singolo Buona (Cattiva) Sorte. Rispetto alla scorsa settimana, Tiziano Ferro resta stabile nella classifica complessiva ma perde una posizione in quella relativa ai singoli italiani dopo il debutto in vetta. Calipso di ...

Tiziano Ferro in tour nel 2020 - prevendite al via : i prezzi dei biglietti : Tiziano Ferro in tour nel 2020, negli stadi italiani. Le date sono già state annunciate, con un anno esatto di preavviso, e i biglietti per assistere ai concerti sono disponibili in prevendita da oggi in anteprima esclusiva per Intesa Sanpaolo. Per accedere alla pre-sale riservata è necessario collegarsi a questa pagina ed essere in possesso di una delle carte Intesa Sanpaolo aderenti all'iniziativa. Tutti gli altri dovranno invece ...

Tiziano Ferro : le sue 10 canzoni più belle : Ecco le 10 canzoni più belle di Tiziano Ferro (secondo noi). Nella sua carriera, il cantante vanta duetti, brani emozionanti e romantici ma anche ritmati che hanno conquistato il vasto pubblico di Tiziano Ferro. TUTTO SU #TizianoFerro Ma prima di iniziare, scopri date e dove comprare i biglietti per il TZN2020 Tour di Tiziano Ferro! BIGLIETTI E DATE TOUR 2020 #1 Il conforto ft Carmen Consoli #2 Lo Stadio #3 La Differenza ...

Il desiderio di Tiziano Ferro con Buona (Cattiva) Sorte : “Tornare a cantare senza sovrastrutture mentali - senza aspettative” : Tiziano Ferro esprime un desiderio sulle note del nuovo singolo, Buona (Cattiva) Sorte: tornare a cantare con l’allegria e l’impazienza di quando era adolescente. La musica per Tiziano Ferro era un sogno da realizzare. Dalle prime canzoni scritte e registrate in cameretta, a Latina, al successo mondiale con tuo negli stadi italiani, sono trascorsi lunghi anni di lavoro intenso e di traguardi raggiunti con talento ed impegno. Lo scorso 31 ...

Debutto tiepido per Tiziano Ferro - superato da Benji e Fede nella classifica dei singoli più acquistati : Tra i singoli più acquistati (e ascoltati in streaming da account premium) nella prima settimana di giugno ci sono due dei brani più attesi della stagione. Si tratta di Dove e quando di Benji e Fede e di Buona (Cattiva) Sorte che segna il ritorno di Tiziano Ferro con un inedito dopo anni di silenzio. Il trio formato da Tiziano Ferro, Giordana Angi ed Emanuele Dabbono non sembra aver convinto pienamente i fan e il Debutto nella classifica dei ...

Giordana Angi/ Incontro "da film" con Tiziano Ferro : "Sto già scrivendo nuova musica" : Giordana Angi in giro per l'Italia con il firmacopie, racconta le sue emozioni dal vivo e l'Incontro artistico con Tiziano Ferro, le dichiarazioni.

Tiziano Ferro annuncia tutte le date del tour 2020 : al via da Lignano Sabbiadoro : Il cantautore Tiziano Ferro, molto amato dai suoi fans e estremamente seguito sui propri social network (su Instagram conta più di un milione di 'seguaci') ha annunciato attraverso un filmato pubblicato in Rete le date dei concerti del suo prossimo tour. 'Tzn 2020' lo vedrà protagonista nella stagione estiva del prossimo anno nei principali stadi italiani. Il nuovo singolo 'Buona (cattiva) sorte' Il cantautore laziale proprio venerdì scorso, 31 ...