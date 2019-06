Occhio a 2 nuove offerte 3 Italia | manca il traffico dati in roaming

optimaitalia

(Di martedì 18 giugno 2019) Una cosa assai curiosa è successa con l'aggiornamento delledi 3, due delle quali (PLAY Tourist e Super Internet Express 100 GIGA) non includono ilinUE, come invece previsto dalla normativa vigente (ne ha parlato 'mondo3'). Per procedere all'attivazione di queste due tariffe occorre, infatti, firmare un modulo specifico in cui il cliente dichiari in maniera inequivocabile di accettare le condizioni di cui sopra (declinando la richiesta degli addetti in negozio sarà ovviamente impossibile procedere alla sottoscrizione delleappena citate). Ricordiamo che ilinapplica una tariffa di 0,00549 euro/MB, con scatti ad ogni KB (IVA inclusa).Non era mai successo da due anni a questa parte (il regolamento europeo in merito alla questione venne applicato proprio in quel periodo, come penso tutti ricorderete) di assistere ad ...

OptiMagazine : Occhio a 2 nuove offerte #3Italia: manca il traffico dati in roaming - Oracolo15 : La trattativa della Juventus con Pep Guardiola è stata confermata anche dalla stampa italiana, a prova che effettiv… - il_legge : @VincenzoDeVince @OfficialASRoma Caro difficile prendere entrambi.Giuntoli è da tempo stregato da lozano; piace anc… -