Maturità | il nuovo esame spaventa studenti e commissari | a Palermo rinunciano 27

(Di martedì 18 giugno 2019) Mancano meno di 24 ore alla prima prova deldie, in Sicilia, ad andare in panico non sono solo gli, ma anche gli insegnanti. Come riporta l'edizione locale del quotidiano La Repubblica, a, sarebbe emergenzad’esami. Negli ultimi giorni si è assistito ad una vera e propria fuga e, per evitare il caos, l'Ufficio Scolastico Provinciale ha avviato una spasmodica ricerca. Fuga dallaDomani, mercoledì 19 giugno, 11 milapalermitani affronteranno il tanto temutodi. Una prova, che, in seguito alla nuova riforma, sembra preoccupare non solo i più giovani; qualche giorno fa, nel corso dell'insediamento delle 302 commissioni si è scoperto, infatti, che numerose caselle sono rimaste vacanti. Diversamente da quanto accadeva durante gli scorsi anni, stavolta, a dare forfait, sono soprattutto i presidenti di ...

