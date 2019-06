Draghi apre nuova fase espansiva e risponde alle critiche di Trump | «Bce non mira al

GAME OF THRONES - Draghi - metalupi e squali. La recensione dell'episodio 8x04 "The Last Stark" e una riflessione sulla direzione intrapresa dalla serie : Con quest'ultima stagione è ormai chiaro che la vera battaglia finale si consumerà tra spassionati sostenitori e critici detrattori della serie. Resta da capire in cosa GAME of THRONES abbia sbagliato o almeno cosa sia successo che ha fatto in modo che da serie più vista diventasse serie-più-vista-ma-altrettanto-criticata. Per far ciò scomoderemo una meccanica seriale ormai canonica, scomoderemo Arthur Fonzarelli e lo scii ...