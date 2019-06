Di Marzio | «Il Napoli avanti per James | può arrivare anche Lozano»

Di Marzio : «Accordo tra il Napoli e Zapata per il ritorno» : La notizia di mercato arriva da Sky Sport. Per Gianluca Di Marzio ci sarebbe un accordo di massima tra il Napoli e Duvan Zapata per riportare il colombiano a Napoli . stavolta agli ordini di Carlo Ancelotti. A questo punto dovrebbe cominciare la trattativa con l’Atalanta che è interessata a Roberto Inglese di proprietà del club di Aurelio De Laurentiis e che quest’anno ha giocato col Parma. Zapata – che ha 28 anni – ha ...

Di Marzio : Il Napoli frena su Trippier e James Rodriguez. E pensa a Deulofeu e Rodrigo : Gianluca Di Marzio scrive sul suo sito che per il reparto offensivo al Napoli piacciono due spagnoli: Rodrigo, del Valencia, per il quale c’è già in corso una trattativa, e Deulofeu del Watford (ex Milan). Per l’ex Milan il Napoli nei giorni scorsi ha parlato con il suo agente e sta valutando se andare avanti con la trattativa e provare in modo concreto a concludere l’affare. Oppure dirottare altrove l’interesse. Sembra ...