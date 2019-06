500 euro per 3 anni se vi trasferite su questa splendida isola incontaminata “Cerchiamo

A Capaci la prima spiaggia «No Smoking» - multe fino a 500 euro ai fumatori : La spiaggia di Capaci è «smoke free». Vietato fumare nella battigia e nella sabbia. Sarà consentito l’utilizzo delle sigarette solo in aree apposite. Una scelta rivoluzionaria quella del sindaco Pietro Puccio, che con una scelta quasi «impopolare» mette a segno un’ordinanza che ha un duplice obiettivo: il rispetto della salute e il rispetto dell’ambiente. La spiaggia di Capaci ha fatto da apripista a nuove ordinanze anti fumo adottate in altre ...

MATURITÀ 2019/ Esame di Stato - studenti pronti a spendere 500 euro per le ripetizioni : MATURITÀ 2019, Esame di Stato Miur: alcuni maturandi spenderanno fino a 500 euro per le ripetizioni d'aiuto alla prova finale dell'orale

Fiat - Tre milioni di 500 prodotte in Europa : Il prossimo 4 luglio la Fiat 500 soffierà su dodici candeline ma a Torino hanno già iniziato a brindare. In FCA celebrano infatti il raggiungimento dei tre milioni di esemplari prodotti in Europa da parte della famiglia allargata del Cinquino, che comprende anche la 500L e la 500X. un traguardo cui la 500 arriva di slancio, forte del record di volumi fatto segnare nel suo undicesimo anno sul mercato, in cui l80% degli esemplari è stato ...

Famiglie italiane spendono in media 2500 euro al mese : È stabile la spesa media delle Famiglie italiane, secondo i dati Istat. Per l'anno 2018 si è attestata a 2.571 euro al mese, contro i 2.564 del 2017. Un piccolo differenziale (+0,3%) che ai valori correnti per i nuclei residenti in Italia rappresenta una spesa invariata, spiega l'Istituto di Statistica. La spesa è ancora lontana dal 2011 (2.640 euro), cui erano seguiti due anni di forte contrazione. I prezzi l'anno ...

Multa da 500 euro! Vietato lasciare il cane sul balcone : A Verona vigili specializzati controllano la situazione e sono pronti a sanzionare i padroni che violano l’ordinanza. lasciare il cane per ore sul balcone di casa vuol dire rischiare di pagare una bella Multa che può arrivare anche a 500 euro. Verona è pronta a scendere in campo per la salvaguardia dei migliori amici dell’uomo, con tanto di vigili specializzati a fare rispettare la norma. L’articolo 727 del Codice Penale dice ...

M5s - bilancio dell’Associazione Rousseau in attivo ma debiti per quasi 500mila euro : Conti in attivo per l’Associazione Rousseau nel 2018. Secondo l’ultimo bilancio, quello chiuso il 31 dicembre scorso (il terzo in ordine di tempo), la piattaforma digitale del Movimento 5 Stelle ha concluso l’esercizio con un avanzo di gestione pari a 57mila 573 euro e un “patrimonio netto positivo” per 2.188 euro. L’Associazione, presieduta da Davide Casaleggio, è molto ‘liquida’: i depositi bancari e postali, ...

Fumare sì - ma non in spiaggia : multe da 500 euro : Emanuela Carucci I sindaci dei Comuni in provincia di Roma e di Taranto hanno emesso un'ordinanza secondo cui saranno multati tutti quelli che fumeranno a mare D'ora in avanti sarà vietato Fumare in spiaggia. Così ha deciso Alessandro Grando, sindaco di Ladispoli, un Comune in provincia di Roma. "L'amministrazione comunale ha intrapreso un percorso teso a tutelare il nostro mare, la salute dei cittadini ed il decoro urbano di ...

Caduta Libera : Nicolò Scalfi vince ancora e tocca quota 500mila euro : Nicolò Scalfi si riconferma campione e vince 100.000 euro a Caduta Libera! Travisare non è nel dna di Nicolò Scalfi, per citare l’ultima parola con la quale ha vinto 100.000 euro a Caduta Libera. Il piccolo campioncino ormai ha toccato quota 500mila euro diventando il più grande campione del quiz condotto da Gerry Scotti. Le domande non sono state affatto difficili. Ha saputo che Stephen King, oltre a essere uno scrittore, fa pare di una ...

Vietato fumare nelle spiagge italiane : multa da 500 euro per chi accende la sigaretta : Sempre più città di mare, stabilimenti balneari e simili hanno deciso di bandire per tutta l’estate le sigarette in riva al mare. Questo per una serie di ragioni. In primo luogo perché i mozziconi di sigaretta sono tra i rifiuti maggiormente nocivi e tra i più presenti sulla sabbia. Ormai sempre più comuni hanno dichiarato guerra al fumo in spiaggia, per ultimi, infatti, gli esempi di Sassari e di Savona, che hanno proibito il fumo in spiaggia ...

Com’è il Mac Pro 2019 - la nuova workstation modulare da oltre 5000 euro : (Foto: Apple) Apple ha tolto il velo dal nuovo Mac Pro 2019 che si presenta come il Mac più potente di sempre e mette a disposizione dei professionisti una workstation modulare. Il design è stato completamente rivisto e ha già scatenato numerosi meme, mentre all’interno c’è una vasta scelta di componenti di alta qualità per un prezzo finale davvero molto alto. In occasione dell’evento Wwdc 2019, Apple ha svelato dunque anche un ...

Un pensionato su quattro "sopravvive" con meno di 500 euro al mese : Pensionati in piazza per protestare contro il governo. "Il governo scippa 3,5 miliardi di euro per la mancata rivalutazione...

Pensionati - Uecoop : 1 su 4 sopravvive con meno di 500 euro al mese : In Italia 1 pensionato su 4 sopravvive con meno di 500 euro al mese per un totale di 4,5 milioni di persone. E’ quanto emerge dall’analisi di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, su dati Inps in occasione della manifestazione nazionale dei Pensionati in piazza San Giovanni a Roma per protestare contro il taglio degli assegni. Esiste una oggettiva situazione di difficoltà e di malessere che – sottolinea Uecoop – incide anche sulla capacità ...

Matrimoni fittizi e documenti falsi : da 500 a 5mila euro per restare in Italia : Sette le persone arrestate a Livorno: avrebbero falsificato contratti di lavoro e organizzato nozze fasulle per far ottenere...

Il presidente del Sorrento a Sarri : “Torna - ti diamo 4500 euro al mese” : Tra i tanti ad essersi complimentati con Sarri per la vittoria dell’europa League c’è anche il presidente del Sorrento, Paolo Durante. E’ lui che, otto anni fa, dopo una stagione e mezza in serie C e un clamoroso flop a Vercelli mandò via il Comandante. Per Sarri forse fu una fortuna, perché gli aprì nuove strade: prima Empoli, poi Napoli, poi il Chelsea, con il terzo posto in Premier e la Coppa alzata mercoledì e adesso le ...