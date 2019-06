Mondiali femminili Gruppo A | analisi e pronostico

Calcio - Mondiali femminili 2019 : inizia la terza giornata. In campo Gruppo A e Gruppo B - per gli ottavi di finale : Il primo momento da “Dentro o Fuori” è arrivato ai Mondiali femminili 2019. In Francia inizia la terza giornata della fase a gruppi del torneo iridato che ci dirà quali saranno le prime qualificate verso il tabellone ad eliminazione diretta degli ottavi di finale. Nel Gruppo A, quello delle padrone di casa che con due vittorie in altrettante gare sono già di sicure di aver staccato il pass per il prossimo step della kermesse ...

Mondiali femminili : Giappone e Inghilterra trionfano - azzurre scatenate contro la Giamaica : I Mondiali femminili di calcio in Francia non smettono di regalare grandi sorprese. Il Giappone domina l'interno match contro la Scozia, chiudendo i giochi già nel primo tempo. L'Inghilterra trionfa sulla Scozia, grazie alla rete segnata alla ripresa dall'intervallo da Taylor. In tutto ciò, la vera sorpresa del Mondiale continua a essere l'Italia. Nel match contro la Giamaica, le azzurre hanno portato a casa un'importante vittoria. Merito della ...

Video/ Italia Giamaica - 5-0 - : highlights e gol - trionfo azzurro - Mondiali femminili - : Video Italia Giamaica, 5-0,: highlights e gol, le immagini salienti del trionfo azzurro a Reims nei Mondiali di calcio femminile 2019.

Mondiali di calcio femminili - come seguire tutte le partite. La c.t dell’Italia Bertolini : “Questa partita è la più difficile” : “Il nostro obiettivo è passare il turno“, ha spiegato in conferenza la pragmatica Bertolini, commissario tecnico della nazionale. “Vedo le ragazze molto concentrate, sanno che questa partita è la più difficile e che nasconde tante insidie perché la Giamaica è in quarta fascia e non ha lo stesso blasone dell’Australia. Hanno giocatrici di grande velocità e fisicità, qualità che nel calcio femminile fanno la differenza”. ...

DIRETTA ITALIA GIAMAICA/ Streaming video tv : una sfida inedita - Mondiali femminili - : DIRETTA GIAMAICA ITALIA Mondiali di calcio femminile 2019 Streaming video e tv: cronaca live della partita valida per la seconda giornata del gruppo C.

Inghilterra-Argentina Mondiali femminili : formazioni - quote e pronostico : Inghilterra-Argentina mondiali femminili: formazioni, quote e pronostico Sono iniziati i mondiali femminili in Francia. Hanno preso il via i gironi eliminatori, formati ciascuno da quattro nazionali. Nel Gruppo D figurano l’Inghilterra, la Scozia, l’Argentina ed il Giappone. Al termine delle gare d’esordio la testa del raggruppamento è occupata dall’Inghilterra, con tre punti conquistati; a seguire troviamo ...

Giamaica-Italia dei Mondiali femminili in TV e in streaming : È la seconda partita ai gironi della Nazionale, si gioca stasera: le informazioni per vederla in diretta

Calcio - Mondiali femminili 2019 : torna in campo l’Italia. Ci sono anche Giappone-Scozia e Inghilterra-Argentina : Entra sempre più nel vivo il Mondiale di Calcio femminile 2019, che in questo venerdì vive una giornata piena con tre partite in programma: Giappone-Scozia, Italia-Giamaica e Inghilterra-Argentina. E’ ovvio che le attenzioni nostrane saranno rivolte all’impegno delle azzurre, che in caso di successo avrebbero ottime possibilità di strappare il pass per la fase ad eliminazione diretta, ma non sono da sottovalutare le partite della ...

Giamaica-Italia Mondiali femminili : probabili formazioni - quote e pronostico : Giamaica-Italia mondiali femminili: probabili formazioni, quote e pronostico Siamo in Francia, a vent’anni dall’ultima partecipazione ai campionati del mondo femminili. Finalmente siamo tornati e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi: da Italia. La nazionale azzurra femminile ha subito reso orgoglioso il popolo italiano facendo avvicinare a questo torneo anche i più scettici. Sorteggiate nel Gruppo C, in compagnia di ...

Le partite di oggi ai Mondiali femminili : Non tre come gli altri giorni ma due: Sudafrica-Cina e Australia-Brasile, che riguarderà anche l'Italia

Giamaica Italia Mondiali femminili : le probabili formazioni e la diretta tv : Giamaica Italia Mondiali femminili. La vigilia della sfida che vede le azzurre impegnate contro le reggae girl.Giamaica Italia Mondiali femminili, seconda giornata del raggruppamento C.Venerdì 14 giugno alle ore 18:00 presso Reims nello Stadio Auguste Delaune va in scena la sfida tra Giamaica e Italia.L’Italia, che ben ha figurato contro l’Australia nella prima partita del girone C, è chiamata a confermarsi contro la selezione ...

I risultati di mercoledì ai Mondiali di calcio femminili : La sesta giornata dei Mondiali di calcio femminili è iniziata mercoledì pomeriggio con la vittoria per 2-0 della Nigeria sulla Corea del Sud, nel Gruppo A. Grazie alla vittoria dopo la sconfitta dell’esordio, la Nigeria si è riportata in piena

Mondiali femminili : pronostico Francia Norvegia : Il pronostico e l’analisi del big match Francia Norvegia – Gruppo A.Il pronostico Francia Norvegia è a favore dei transalpini all’insegna dello spettacolo per la gioia dei tifosi di casa.Francia Norvegia in programma alle ore 21:00 nella splendida cornice dell”Allianz Riviera di Nizza e potrebbe essere una delle più avvincenti sfide del Mondiale “Francia 2019”.In palio c’è il primo posto del girone e ...

Mondiali femminili : pronostico Germania Spagna : Il pronostico e l’analisi del big match Germania Spagna. In palio la conquista del primo posto nel Gruppo B del Mondiale femminile di calcio “Francia 2019”.Cerchiamo di fornire un pronostico di Germania Spagna.Germania Spagna, il primo big match della giornata di oggi è previsto per le ore 18:00 e andrà in scena al teatro di Valenciennes, lo stadio du Hainaut.In palio c’è il primo posto del girone e la possibilità di ...