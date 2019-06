Mobilità | Tribunale riconosce la validità dell’intero punteggio SSIS

scuolainforma

(Di lunedì 17 giugno 2019) Nuovi importanti aggiornamenti su Docenti, Scuola e. Ildi Palermo ha riconosciuto ladelpre ruolo nella paritarie. Esso varrà sia ai fini dellache della ricostruzione di carriera. Cosa vuole dire tutto ciò? Semplicemente che gli istituti scolastici paritari e pubblici hanno la stessa valenza. Le novità non finiscono qui, in quanto, finalmente, è stato ufficialmente riconosciuto anche l’intero(12 punti) anche ai fini della. Qui di seguito andremo ad approfondire la questione. Scuole statali e paritarie sullo stesso piano Analizzando la sentenza inerente deldi Palermo, possiamo comprendere come non vi siano ragioni per cui debba essere riconosciuto meno valore ad un istituto scolastico, solo perché paritario. Di conseguenza, i docenti che (in piena dignità professionale e curricolare) abbiano ...

