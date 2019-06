Hand Picked | il jeans sartoriale che diventa total look

gqitalia

(Di lunedì 17 giugno 2019) Tutto era partito con una piccola collezione di pochi capi, una quindicina per l'esattezza, presentati durante l'edizione di gennaio 2018 di Pitti Uomo. L'etichetta?, come dire colti a mano, come le cose più preziose, perché in quei capi si riversa tutta l'esperienza e il know-how di un'azienda veneta - la Giada S.p.a. licenziataria di marchi noti a livello internazionale quali Jacob Cohën, Karl Lageferld denim e Vilebrequin - presente sul mercato da oltre quarant'anni. «Dopo anni trascorsi a confezionare per altri», racconta Franco Catania, Ceo di Giada S.p.a., «abbiamo deciso di creare qualcosa di nostro e che tale rimanga. Un concentrato di quello che sappiamo fare. Nato dapprima come una piccola capsule, che ha avuto un successo arrivato in oltre 60 tra i negozi più importanti ...

