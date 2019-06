Squadracce nere nel cuore di Roma

huffingtonpost

(Di domenica 16 giugno 2019) Picchiati da un branco per delle magliette “antifasciste”. È accaduto ieri notte a quattro ragazzi del Cinema America dopo le proiezioni a Piazza San Cosimato. È accaduto nel centro di, non in una di quelle periferie estreme che riempiono quotidianamente le cronache dei giornali e che nelle storienzate di alcune serie tv vengono descritte come dei bronx dove regnano anarchia e crimine. La metropoli appare improvvisamente unitaria nella trasversale infezione di violenza e intolleranza che assimila Torre Maura, Casalbertone e Trastevere. È il segno che non c’è piu solo una distanza geografica tra centro e periferia nel degrado del tessuto civile del territorio urbano e metropolitano. C’è una regressione generale che filtra in ogni spazio, in ogni lacerto delle lacerazioni che percorrono il senso di vuoto della ...

