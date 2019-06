La Fialdini piange in diretta Timperi | Oh | mica siamo morti

ilgiornale

(Di domenica 16 giugno 2019) Anna Rossi Francescaè scoppiata are durante l'ultima puntata de La vita ine subitoha voluto sdrammatizzare I programmi televisivi invernali hanno chiuso i battenti per fare posto a quelli estivi. E questo è successo anche a La vita insu Rai1. Complice il rituale momento e (porbabilmente) anche le voci che non la danno più alla guida il prossimo anno, Francescasi è commossa in. Con gli occhi pieni di lacrime è riuscite a dire a stento: "Ho incontrato degli amici veri in questa squadra, dei professionisti e degli amici veri, ho incontrato Tiberio, cioè l'ho ritrovato, ed era esattamente come mi aspettavo di vivere quest'esperienza. Abbiamo litigato, abbiamo fatto pace, ciemozionati, peròsempre stati veri e questa è l'unica cosa che conta". E dopo queste poche battute ha messo le braccia intorno al ...

