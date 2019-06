Atletica – Brescia e Bolzano si aggiudicano gli Scudetti 2019

sportfair

(Di domenica 16 giugno 2019): i Campionato di Società Assoluti aTra gli uomini l’Athletic Club 96 Alperia, tra le donne l’1950 Ispa Group: ecco i vincitori deglidell’italiana, “prima volta” per due club che non avevano mai vinto i Campionati di Società Assoluti. È il verdetto della mattinata conclusiva della Finale Oro di Firenze: la squadra altoatesina totalizza 177 punti, undici in più dei campioni uscenti della Studentesca Rieti Andrea Milardi (166), con il terzo posto per l’Vicentina (153). Al femminile la società lombarda conquista il titolo con 209 punti distanziando le tricolori in carica della Studentesca Rieti Andrea Milardi (195.5) e la Bracco(188). In chiave individuale, Laura Strati(Atl. Vicentina) si prende il successo nel salto in lungo con 6,50 (-0.7). Sulla pedana del peso Leonardo Fabbri (Atl. ...

zazoomblog : Atletica Campionati Italiani di Società 2019: Bolzano e Brescia conquistano gli scudetti - #Atletica #Campionati… - haddataha : Lo scudetto all'Atletica Brescia, Leonesse sul tetto d'Italia - Giornale di Brescia - asspiritiliberi : Athletic Club Alperia Bolzano e Atletica Brescia vincono il tricolore 2019 ai Societari di Firenze… -