Sea Watch, in arrivo medici a bordo

Il Centro di coordinamento dei soccorsi di Roma manderà adella nave Sea3 iper un controllo sanitario in assistenza dei 52 naufraghi soccorsi tre giorni fa a largo delle coste libiche. "A seguito delle comunicazioni della Sea3, da 3 giorni in mare senza l'indicazione di un porto sicuro, Mrcc Roma ha annunciato un controllo medico in assistenza ai naufraghi. Ci stiamo avvicinando alla posizione dell'incontro, in acque internazionali davanti a Lampedusa", ha scritto l'Ong su Twitter(Di sabato 15 giugno 2019)