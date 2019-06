Salvini vuole vietare l’ingresso della Sea Watch 3 in acque italiane

Rimpasto di governo - Matteo Salvini vuole le teste Sergio Costa - Danilo Toninelli e Giovanni Tria : Matteo Salvini mette nel mirino tre ministri, due in quota M5s, e un tecnico. Si tratta di Sergio Costa (Ambiente), Danilo Toninelli (Infrastrutture e Trasporti) e Giovanni Tria, titolare dell' Economia. La loro colpa, secondo il leader leghista, è di rallentare le politiche del governo. Al termine

Di Maio sfida Salvini su ipotesi rimpasto : “Se la Lega lo vuole lo dica chiaramente” : Il vicepremier M5S Luigi Di Maio sbotta e replica a Salvini: "Preferisco parlare dei problemi degli italiani, non di poltrone, la gente non ne può più. Se vogliono qualcosa lo chiedano, altrimenti chiudiamo questa storia e tutti felici e contenti", ha detto rispondendo ad una domanda di Huffpost.Continua a leggere

Trappola in alto mare - così Salvini vuole bloccare le ong accusandole di sequestro : L'ultimo scontro con la Sea-Watch rivela la nuova strategia del ministro dell'Interno: grazie al "risveglio" del Centro soccorsi di Tripoli e alla collaborazione di Malta punta a desertificare un pezzo di Mediterraneo Centrale

SPY FINANZA/ La mossa di Trump che Salvini vuole imitare : Le ultime uscite di Matteo Salvini sembrano ricordare le mosse di Trump, che non sembrano poter dare vantaggi agli americani

Giuseppe Conte fantoccio - Mattarella lo vuole blindare contro Di Maio e Salvini : "Un suo gruppo in Parlamento" : Il premier Giuseppe Conte cerca di mostrarsi un capo di governo forte e autonomo, ma a Bruxelles nessuno lo prende in considerazione. Così giunge dal Colle la proposta di costituire una lista o un gruppo parlamentare Conte. La speranza è che questa decisione possa rafforzare l'immagine del president

Sea Watch - la Ong vuole sbarcare in Italia e denuncia Salvini. Il ministro : "Andate a Tripoli - obbedite" : Nuova guerra tra la Sea Watch e Matteo Salvini. I legali della Ong tedesca, Alessandro Gamberini e Leonardo Marino, annunciano una querela per diffamazione nei confronti del ministro dell'Interno: "A seguito del soccorso di 53 naufraghi da parte della Sea-Watch 3 - spiegano gli avvocati - il ministr

Salvini vuole fare un nuovo condono : In una serie di confusi annunci ha spiegato di voler tassare il denaro depositato nelle cassette di sicurezza, poi però si è corretto e ha parlato di "pace fiscale"

Conte (LeU) vs Salvini : “Vuole schedare i giudici?”. “Stupito che si possa amministrare giustizia se si è schierati” : “Invito questo giudice a candidarsi alle prossime elezioni per cambiare le leggi che non condivide” aveva detto Matteo Salvini riferendosi alla giudice Luciana Breggia rea, secondo il ministro dell’Interno, di essersi “opposta” alle politiche del governo in materia di sicurezza (una sentenza della magistrata del Tribunale di Firenza aveva escluso il Viminale dal giudizio sull’iscrizione anagrafica di un ...

Cassette di sicurezza - perché Salvini vuole la “pace fiscale” Cosa sono - quanto costano : Il governo vuole far «emergere» il contante nascosto nelle Cassette di sicurezza: circa 200 miliardi in un milione e mezzo di contenitori segreti. L’idea di un condono sui contanti non è nuova: una prima ipotesi risale al 2016 con il governo Renzi. I numeri del procuratore Greco

Come Matteo Salvini vuole incassare con un condono sulle cassette di sicurezza degli italiani : Tassa, patrimoniale o maxi-condono: cosa il governo voglia fare con le cassette di sicurezza è ancora poco chiaro. Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ha prima parlato di imposta e poi di pace fiscale. Il M5s si dice contrario a qualunque ipotesi. Il Pd parla del rischio di "riciclaggio di Stato". Come stanno realmente le cose?Continua a leggere

Governo - Conte : “Procedura va evitata”. E si difende : “Salvini e Di Maio? Nessuno vuole dettarmi agenda - fiducia ritrovata” : “Io sotto assalto di Salvini e Di Maio su conti, Ue e tasse? Mi vogliono dettare l’agenda? No, non è stato questo l’atteggiamento, né questo il clima. Nessuno mi vuole mettere in un angolo, sono lo stesso che a dicembre ha evitato la procedura di infrazione al Paese salvaguardando le misure di protezione sociale, quota 100 e reddito di cittadinanza. Non ho cambiato filosofia”. A rivendicarlo il presidente del ...

Salvini diserta i vertici europei sui migranti (e vuole mandarli in Vaticano) : Il capo della Lega ha saltato sei riunioni su sette dei ministri Ue degli Interni, vertici importanti in cui si parla di...