Martina e Daniele insieme per convenienza dopo il Gf 2019? Il gieffino furioso

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro/ Insieme a Verona dopo la dichiarazione di lui : Martina Nasoni e Daniele Dal Moro vicini dopo il Grande Fratello 2019: dichiarazione di lui e Insieme a Verona, lo scoop di Vladimir Luxuria.

Martina Nasoni e Daniele non si nascondono più? Il gesto spiazzante : Daniele Dal Moro e Martina Nasoni sempre più vicini: botta e risposta sui social Pare davvero che Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, una volta finito il Grande Fratello di Barbara d’Urso, si siano avvicinati molto. E proprio in queste ore è successo qualcosa che ha fatto pensare ancora di più al fatto che si stiano ormai frequentando. Cos’è successo? In pratica Martina Nasoni ha attivato la funzione su instagram inerente alle domande ...

Daniele Dal Moro stupisce Martina su Instagram : gli ex gieffini fanno sognare i fan! : Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sempre più vicini: le ultime news dopo il Grande Fratello News su Martina e Daniele direttamente da Instagram! I due dopo il Grande Fratello 2019 sembrano essere sempre più vicini. Malgrado nella Casa sembrasse che stessero bene un giorno sì e cinque no, le cose potrebbero essere cambiate ora […] L'articolo Daniele Dal Moro stupisce Martina su Instagram: gli ex gieffini fanno sognare i fan! proviene da ...

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni - la verità sulla prima notte insieme dopo il Grande Fratello : All’interno della casa del Grande Fratello 2019 hanno vissuto un flirt tra alti e bassi, e spesso Martina Nasoni (la vincitrice della sedicesima edizione del reality) si è sentita dire da Daniele Dal Moro che probabilmente lei voleva qualcosa di più rispetto a ciò che lui era disposto a darle, ma ora che sono usciti dalla casa la loro intesa sembra continuare. I due infatti hanno trascorso la prima notte fuori dal reality in compagnia ...

Martina e Daniele - bacio sulla guancia e tanto divertimento di notte (Foto) : Daniele e Martina dopo il Gf 16: vicinissimi durante la festa dedicata agli ex gieffini Daniele e Martina del Grande Fratello sono stati tra i protagonisti della festa dedicata a tutti i concorrenti dell’ultima edizione del reality show. Immancabile anche la presenza di Barbara d’Urso, che sa sempre bene come rendere interessante e super-chiacchierato il […] L'articolo Martina e Daniele, bacio sulla guancia e tanto divertimento ...

Gf - Martina Nasoni : "Dopo la vittoria - io e Daniele abbiamo passato la notte insieme (vestiti)" - : Roberta Damiata Martuina Nasoni è la vincitrice della sedicesima edizione del Gf. E tra una battuta e l'altra rivela che con Daniele potrebbe nascere qualcosa Chi avesse avuto qualche dubbi sulla vincita di Valentina Nasoni, preferendo magari qualche altro concorrente del Grande Fratello, forse non la conosce bene. “La ragazza con il cuore di latta” , la canzone che le ha dedicato Irama, è una forza della natura. Allegra, spiritosa e ...