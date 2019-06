Giovanni Toti | caccia ai delusi di Silvio Berlusconi | il piano segreto del governatore

Giovanni Toti durissimo contro Silvio Berlusconi : "Il partito unico di centrodestra non lo vuole nessuno" : La battaglia tra Giovanni Toti e Silvio Berlusconi prosegue con un'intervista del governatore Ligure ad affaritaliani.it. Toti risponde alle accuse del Cav, che lo ha definito un "super-nominato". "Tutti in Forza Italia sono stati nominati - premette -. Io sono stato invitato da Berlusconi a scender

Pierferdinando Casini : "Giovanni Toti e Giorgia Meloni faranno l'intesa con Matteo Salvini - che vincerà" : "Matteo Salvini non tornerà mai al voto con Silvio Berlusconi e non si può dargli torto". Pierferdinando Casini, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, delinea questo scenario politico per i prossimi mesi: "Giovanni Toti e Giorgia Meloni faranno un'intesa con Salvini e gli consentirà di vince

Silvio Berlusconi rompe con Giovanni Toti - via alla fusione Forza Italia-Lega : «Toti? L'ho nominato io e ora chiede la democrazia... lui è un nominatissimo...». La "rivoluzione" azzurra può attendere: il Cavaliere ieri ha rotto le trattative con la fronda interna. Quella fronda che fa riferimento al governatore ligure, il quale poche ore prima aveva ribadito che è il momento c

Matteo Salvini - Giorgia Meloni e Giovanni Toti - le trame segrete per il voto anticipato : Non ne è sicuro al cento per cento ma Matteo Salvini ci sta pensando seriamente ad andare a elezioni anticipate come gli chiedono tutti i suoi fedelissimi. Certo restare in un governo dove l'alleato, il Movimento 5 stelle, è disposto a ogni concessione è un'ipotesi allettante. Tant'è. Ora il leader

Silvio Berlusconi rivoluziona Forza Italia e offre un nuovo ruolo a Giovanni Toti : Silvio Berlusconi tenta il tutto per tutto, tanto non ha più nulla da perdere: dall'ultimo sondaggio, infatti, Forza Italia si attesta tra il 5 e il 6 per cento. Il Cavaliere, intimorito dalla kermesse del 6 luglio indetta da Giovanni Toti e spalleggiata da Salvini, ha deciso di rivoluzionare il par

Giovanni Toti : "Silvio Berlusconi si renda conto che è finita un'epoca" : “Considero il presidente Berlusconi il più grande statista che abbiamo avuto nella Repubblica. Ma oggi secondo me deve rendersi conto che un’epoca è finita. Credo che il presidente Berlusconi debba cominciare a pensare come lascerà il suo partito, come tutti i grandi statisti in questo Paese”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a ‘Un giorno da pecora’ su Radio 1. ...

Giovanni Toti detronizza Silvio Berlusconi : “Deve rendersi conto che la sua epoca è finita” : Il presidente della Liguria, Giovanni Toti, rimarca le distanze da Silvio Berlusconi, sottolineando che Forza Italia abbia bisogno di una nuova direttiva: "Deve rendersi conto che è finita un'epoca, e siccome un partito non è una monarchia, sarebbe giusto fornire i meccanismi per andare avanti". Alle primarie, Toti si candiderebbe? "Certo, con le mie idee". Idee che sembrano sempre più vicine alla linea sovranista del centrodestra.Continua a ...

Giovanni Toti spodesta Silvio Berlusconi : "Non può candidarsi alle primarie di Forza Italia" : Lo ha detto in modo gentile ma il messaggio di Giovanni Toti a Silvio Berlusconi è chiarissimo e il concetto è che il Cavaliere npn si deve candidare alle primarie: "In tutta franchezza penso che il presidente Berlusconi abbia un ruolo, uno status, uno standing diverso dal candidato delle primarie",

Matteo Salvini telefona a Giovanni Toti : "Preparati - a settembre si torna alle urne" : "Prepara il tuo movimento, è possibile che si voti a settembre". Era il 30 maggio scorso e Matteo Salvini telefonava a Giovanni Toti rivelando - scrive Repubblica - lo scenario più clamoroso. Quello che da tempo nega al suo alleato di governo gialloverde. Il Presidente ligure, saputa la notizia, non

Giovanni Toti - colpo mortale a Berlusconi : "Cosa mi dicono in privato i suoi fedelissimi. Certi sondaggi..." : "Cosa mi dicono in privato i Berlusconiani ortodossi". Giovanni Toti ormai gioca allo scoperto e in un'intervista al Corriere della Sera mena un altro colpo pesantissimo a Forza Italia. "Molti di loro mi danno ragione - spiega il governatore della Liguria, in procinto di mollare gli azzurri -. A me

Giovanni Toti - l'asse con la Lega per fondare il partito dei governatori : Giovanni Toti si sta allontanando sempre più da Silvio Berlusconi e da Forza Italia. L'ultima idea del governatore ligure è fondare un "partito dei governatori" da affiancare la Lega. Toti, in queste ore, riporta il Giornale in un retroscena è impegnato per l'appuntamento del 6 luglio al teatro Bran

Niccolò Ghedini in campo per salvare Berlusconi e Forza Italia : la sua offerta a Giovanni Toti : Il giorno dopo lo strappo di Giovanni Toti si prova a ricucire. Sono in campo le diplomazie per cercare di evitare che l' iniziativa del governatore della Regione Liguria destabilizzi Forza Italia in un momento già delicato della storia del partito. Silvio Berlusconi è stato molto netto. Appresa del

Giovanni Toti lascia Forza Italia - colpo per Silvio Berlusconi : ecco chi segue il governatore : Il dado è tratto, lo strappo è compiuto: dopo mesi di polemiche e cannoneggiamento con Silvio Berlusconi, Giovanni Toti è a un passo dal lasciare Forza Italia per fondare un suo movimento. Anche nella mattinata di lunedì 3 maggio, il governatore della Liguria ha spiegato che "affiancheremo all'amico

Giovanni Toti : "Rinasco il 6 luglio" : Tutti i dettagli ancora non ci sono, ma c’è la data. E la città. Giovanni Toti, intervenendo a Mezz’ora in più dà appuntamento al centro destra, per il 6 luglio. “Dobbiamo entrare nella terza Repubblica da protagonisti dice”, riferendosi al suo partito, Forza Italia, nei confronti del quale è stato critico ultimamente. Quanto all’evento di cui si è fatto promotore ...