Ebola | primo contagio fuori dalla RD del Congo | morto bambino di 5 anni in Uganda Msf

(Di venerdì 14 giugno 2019) La prima vittima dioltre i confini della Repubblica Democratica delè undi cinque. Il piccolo èla scorsa notte in, come comunica l’account Twitter del direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che riprende un comunicato del Ministero della Salute di Kampala. Il fratellino e la nonna del piccolo deceduto sono risultati positivi al test e si trovano ora in isolamento nella struttura sanitaria di Bwera, poco oltre il confine: si tratta di una famiglialese che il 10 giugno aveva varcato il confine. Very saddened by the news from #– we lost a 5-year-old boy to #last night. My heartfelt condolences to the family, Minister @JaneRuth Aceng and the whole community. https://t.co/VeTVTTLND2 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) 12 giugno 2019 Nonostante da tempo ci si aspettasse che l’epidemia superasse i ...

