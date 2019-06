Lady Rodriguez furiosa | Io causa del divorzio? Quanta ignoranza

ilgiornale

(Di giovedì 13 giugno 2019) Marco Gentile Shannon de Lima è la nuova fiamma di James. La modella venezuelana ha risposto per le rime a chi le dava la colpa per la fine del matrimonio con Daniela: "Non si chiamano corna ma" Jamesnon è stato riscattato dal Bayern Monaco e tornerà dunque al Real Madrid. Il colombiano classe '91, però, sarà solo di passaggio in Spagna dato che sarà sicuramente ceduto per far cassa. L'ex Monaco piace e non poco al Napoli di Aurelio De Laurentiis e alla Juventus di Andrea Agnelli che tiene sott'occhio l'evolversi della situazione in casa Real. James ha divorziato da un paio di anni dalla moglie, la sorella dell'ormai ex portiere del Napoli David Ospina che tornerà all'Arsenal dopo il prestito annuale al club azzurro. I due, dunque, in caso di approdo diai partenopei non si incontreranno dato che l'estremo difensore colombiano è ...

mezza_parola : #news Georgina Rodriguez, lady CR7 hot durante gli allenamenti di Sicilianews24 - Golssipofficial : Georgina Rodriguez, giornata con i bambini. Lady CR7: 'Prenderò sempre per mano...' - Golssip -