Harry ha tradito Meghan Ed ecco chi è la donna che gli ha fatto perdere la testa

caffeinamagazine

(Di giovedì 13 giugno 2019) Una storia controversa, poco reale e molto terrena, quella tra il principee la sua bellissima. Da quello che scaturisce da alcune confessioni della biografa reale Angela Levin, all’inizio della loro relazione ci sarebbe stato un terzo incomodo. Secondo lainfatti “Il principeaveva un’amante”. Sembra che il principe inglese conobbedurante un appuntamento al buio e ne rimase profondamente colpito. Ma non per questo rinunciò a frequentare la top model Sarah Ann Macklin, volto di Burberry. “Si conobbero a un party e la chimica fu immediata. Nacque così una relazione fatta di pura passione e tanti messaggini hot al telefono che non si interruppe quandoconobbe”, scrive Levin nella biografia: Conversations with the Prince. Nei primi mesi di conoscenza, dunque,avrebbe tenuto i piedi in due staffe. La voce del flirt tra il principe e ...