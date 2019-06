Chiesa | Padova | oggi la grande festa di Sant' Antonio 2

Chiesa : Padova - oggi la grande festa di Sant'Antonio (4) : (AdnKronos) - Oltre 10 mila le ostie consacrate nella mattinata di oggi . In tutto oltre 50 mila consacrate dall’inizio della Tredicina. E oltre circa 2000 le bottigliette di acqua benedetta distribuite dalla Sagrestia della Basilica solo nella giornata di oggi . L'Arciconfraternita di Sant'Antonio ha

Chiesa : Padova - oggi la grande festa di Sant'Antonio : Padova, 13 giu. (AdnKronos) - "Qui a Padova non occorre nemmeno dire il nome, basta il titolo: Il Santo!", così mons. Fabio dal Cin, Delegato Pontificio per la Basilica ha aperto la sua Omelia, alla messa per la ricorrenza di Sant'Antonio. Un basilica gremita stamani sin dalla prima messa della sei