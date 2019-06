Calciomercato Milan | dopo Krunic si punta Sensi | possibile scambio con Cutrone

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : il primo colpo (a sorpresa) del Milan - le mosse di Inter - Lazio e Roma : trattative Calciomercato – E’ arrivato il primo acquisto del Milan per la prossima stagione. Dopo l’addio con Gattuso e Leonardo e in attesa di ufficializzare l’allenatore (Giampaolo), la dirigenza – nel nome di Gazidis, Maldini e Boban (prima ‘operazione’ da rossonero) – si è mossa acquistando il centrocampista dell’Empoli Rade Krunic: il costo è di 8 milioni di euro più bonus. Il Milan ci prova anche per il difensore del Liverpool ...

Calciomercato Serie A - il punto : rebus portieri tra Roma e Milan - Inter scatenata - il Parma ci prova : Il Calciomercato non è ancora entrato nella sua fase calda, eppure già in tante si stanno muovendo o stanno comunque sondando il terreno in attesa di affondare il colpo. L’Inter sta lavorando per definire il futuro di alcuni giocatori in rosa ed è ad un passo dall’acquisto di Lucien Agoumè, centrocampista francese classe 2002 dello Sochaux definito una grande promessa del calcio francese. Si tratta poi sul rinnovo di contratto ...

Calciomercato Milan – Colpo a sorpresa del club rossonero - preso Krunic dall’Empoli : le cifre dell’operazione : Il club rossonero ha preso il centrocampista dell’Empoli, chiudendo nel pomeriggio di oggi una trattativa lampo Rade Krunic è praticamente un nuovo giocatore del Milan, il club rossonero ha raggiunto nel pomeriggio di oggi l’accordo con l’Empoli per l’acquisizione del centrocampista bosniaco. Documenti già firmati tra le società, alla presenza dell’intero stato maggiore del Milan, tra cui anche Boban che ha ...

Allegri rifiuta 10 milioni dal Milan/ Calciomercato - Pistocchi lancia la 'bomba' : Allegri rifiuta 10 milioni dal Milan: Maurizio Pistocchi parla di un'offerta shock per il tecnico che la Juventus ha lasciato a casa

Calciomercato news 12 giugno/ Roma - Juventus - Inter - Milan trattative - ultime notizie : Calciomercato news 12 giugno Juventus, Inter, Milan, Roma: trattative e ultime notizie sui nomi che Interessano ai top club del calcio nostrano

Calciomercato Milan : Sensi - trattativa sbloccata? Le ultime : Dopo un periodo di stand-by, il Milan ha ripreso i contatti con Stefano Sensi del Sassuolo e prepara l’offerta decisiva per completare l’acquistoCalciomercato / Milan / Sensi – Settimana importante quella che si appresta a passare il Milan, che nella giornata di venerdì potrebbe ufficializzare il nuovo allenatore, ovvero Marco Giampaolo, mentre la nuova società sembra essere già completata, con gli arrivi di Boban e Massara ...

Calciomercato NEWS 12 GIUGNO/ Trattative - ultime notizie Milan - Juventus - Inter - Roma : CALCIOMERCATO NEWS 12 GIUGNO Juventus, Inter, Milan, Roma: Trattative e ultime notizie sui nomi che Interessano ai top club del calcio nostrano

Calciomercato news 12 giugno/ Milan - Juventus - Roma - Inter ultime notizie - trattative : Calciomercato news 12 giugno Juventus, Inter, Milan, Roma: trattative e ultime notizie sui nomi che Interessano ai top club del calcio nostrano

Calciomercato Milan : diverse trattative aperte e ci sarebbe una grossa offerta per Barella : Martedì pomeriggio il procuratore Giuseppe Riso ha incontrato Paolo Maldini a Casa Milan per parlare di diversi giocatori che sono in orbita del club rossonero. L'agente ha negato alla sua uscita che i suoi assistiti fossero l'argomento di discussione, ma ha continuato a lasciare aperto uno spiraglio su possibili affari futuri. Dunque, il primo incontro del mercato si è tenuto martedì. Tra i giocatori assistiti dal procuratore Riso che ...

Calciomercato Milan - il rinforzo può arrivare dal Liverpool : occhi su Lovren : Calciomercato Milan – Il Milan al lavoro per preparare la prossima stagione, i rossoneri sono reduci da un campionato deludente e che si è concluso con la mancata qualificazione alla Champions League. Il risultato ha portato al divorzio con Gennaro Gattuso, per Giampaolo manca solo l’ufficialità. Nel frattempo la dirigenza sta lavorando sul mercato, nelle ultime ore importanti novità, il rinforzo può arrivare dal Liverpool. ...

Calciomercato NEWS 12 GIUGNO/ Ultime notizie - trattative Roma - Inter - Milan - Juventus : CALCIOMERCATO NEWS 12 GIUGNO Juventus, Inter, Milan, Roma: trattative e Ultime notizie sui nomi che Interessano ai top club del calcio nostrano

Calciomercato Milan - Maldini mette nel mirino due obiettivi : si lavora per Lovren e Sensi : In attesa di definire la questione ds e allenatore, il Milan lavora anche per rinforzare la rosa da mettere a disposizione a Giampaolo Lavori in corso in casa Milan, il club rossonero infatti sta vivendo giornate frenetiche per definire la questione allenatore e individuare il nuovo direttore sportivo. Massimo Paolone/LaPresse Il prescelto è Frederic Massara, che oggi dovrebbe firmare il proprio contratto con la società di via Aldo Rossi e ...

Calciomercato news 12 giugno/ Trattative : ultime notizie Milan - Inter - Juventus - Roma : Calciomercato news 12 giugno Juventus, Inter, Milan, Roma: Trattative e ultime notizie sui nomi che Interessano ai top club del calcio nostrano

Calciomercato Milan - inserimento per Barella ma l’Inter rimane in vantaggio : Calciomercato Milan – Il Milan ha intenzioni importanti in vista della prossima stagione nonostante la mancata qualificazione alla Champions League, il club rossonero sta lavorando per rinforzare la rosa per la prossima stagione. Ancora non è stato ufficializzato il nuovo allenatore ma tutti gli indizi portano a Giampaolo, nelle ultime ore secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ inserimento per il centrocampista ...