Taglia legna con motosega e si trancia il piede - uomo di San Giuseppe Jato soccorso da elisoccorso : È stato necessario l’inntervento di una eliambulanza per soccorrere in uomo che si è ferito gravemente mentre utilizzava una motosega . È successo questa sera a San Giuseppe Jato , in provincia di Palermo. Un uomo di 50 anni si sarebbe Taglia to un piede mentre Taglia va della legna . Lo riporta BlogSicilia. Il 50enne si trovava nella sua casa di via Piana degli Albanesi ed era intento a Taglia re della legna . Poi l’incidente. La lama ...

Foggia - nel bosco a Tagliare la legna ma si ferisce con la motosega : Giuseppe muore a 49 anni : Giuseppe Fiorilli, 49 anni, è morto dissanguato dopo essersi procurato una ferita sulla coscia destra con una motosega che stava usando per tagliare la legna in località Montauro, in un bosco a Volturara Appula, nel Foggiano. Indagini sono in corso: nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia per chiarire le cause del decesso.Continua a leggere