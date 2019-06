Calciomercato Juventus | missione in Francia di Paratici | nel mirino Ndombele e Gouiri

calcioweb.eu

(Di mercoledì 12 giugno 2019)– Sono ore caldissime in casa, in particolar modo a tenere banco è la questione panchina, nuovo incontro con il Chelsea per sbloccare la situazione legata al tecnico Maurizio Sarri. Prime mosse di mercato, secondo l’edizione di specialesu Sky Sportindi, incontro con il Lione per il centrocampista, occhi anche sul giovane Amin, in particolar modo l’intenzione è chiudere per il primo ma la valutazione è alta. Poisi è spostato in Inghilterra, incontro con lo United, due i nomi al centro delle trattative: Pogba e Cancelo. Lukaku show, conferma il futuro all’Inter ed annuncia il nuovo allenatore della Juve L'articoloindi: nel, poi incontro con lo United CalcioWeb.

romeoagresti : #Juventus, #Icardi sempre nel mirino: nuovi contatti ?????? ?? - romeoagresti : #Juventus-#Empoli: incontro fissato per chiudere l’operazione #Traorè. // Juventus have scheduled a meeting with Em… - romeoagresti : #Juventus ai dettagli per #Romero: resterà in prestito al #Genoa // Juventus are defining final details for Cristia… -