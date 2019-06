E3 2019 | Konami annuncia eFootball PES 2020

eurogamer

(Di martedì 11 giugno 2019)Digital Entertainment B.V. hato oggi, durante l'edizionedell'Electronic Entertainment Expo (E3),PES(PES) il nuovo capitolo della serie PES."Quando ero ragazzo mi chiedevo spesso quale sarebbe stato il giocatore che avrei trovato sulla copertina di PES, sono onorato di essere stato scelto io perPES. Mio figlio è un giocatore di PES e molte volte mi ha chiesto come mai non ci fossi io sulla copertina del gioco, ora è molto orgoglioso che la cover star sia suo padre" ha commentato Lionel Messi, attaccante del Barcellona."I giocatori potranno scegliere di acquistare anche la LEGEND EDITION che sarà disponibile solo in versione digitale e che avrà in copertina la celebre l'icona del calcio brasiliano: Ronaldinho. Gli altri contenuti bonus della LEGEND EDITION per la modalità myClub includono una versione deldi Ronaldinho ...

UgoBaroni : RT @CalcioFinanza: #KONAMI rinnova con il #Barcellona: #Messi in copertina per #PES2020 - CalcioFinanza : #KONAMI rinnova con il #Barcellona: #Messi in copertina per #PES2020 - GameXperienceIT : E3 2019 | eFootball PES 2020: Konami ha annunciato il nuovo titolo della serie - -