Due grandi dirette fanno ascolti nella domenica di Sky Sport

Meteo - l’Italia si spacca in Due : temporali e grandine al Nord - caldo intenso al Sud : Che tempo farà oggi, lunedì 10 giugno? Secondo le previsioni Meteo, l'Italia si presenterà spaccata a metà con temporali, grandine e forte vento al Nord, soprattutto sulle regioni occidentali, e bel tempo e caldo afoso al Sud. Temperature in leggero calo ovunque, anche se la media si manterrà sui 25 gradi centigradi.

Maltempo : grandine killer nei campi - Italia divisa in Due : Il Maltempo ha colpito a macchia di leopardo il Sud Italia con bombe d’acqua e grandine che fanno salire il conto dei danni nelle campagne Italiane dove quest’anno si rischia di perdere un frutto su quattro, dalle fragole alle ciliegie, dalle nespole alle albicocche, dalle pere ai meloni fino ai cocomeri: è quanto emerge dal primo monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell’ultima perturbazione che interessa il sud mentre a centro nord dove ...

Venezia - scontro fra Due grandi navi da crociera nel canale della Giudecca : Venezia - scontro tra due navi da crociera questa mattina nel canale della Giudecca a Venezia. Danni agli scafi delle navi, secondo le primissime informazioni ci sarebbero dispersi. +++NOTIZIA IN...

Meteo - Giugno divide l’Italia in Due : +30°C al Nord - temporali e grandine al Sud [DATI - FOTO e VIDEO LIVE] : l’Italia è praticamente spaccata in due dal punto di vista Meteorologico in questo primo giorno di Giugno, che segna l’inizio dell’estate Meteorologica. Al Nord, infatti, abbiamo bel tempo e temperature in notevole aumento rispetto ai giorni scorsi con valori prossimi ai +30°C. Segnaliamo: +30°C a Mantova e Merano; +29°C a Udine, Venezia, Legnago, Ostellato, Maserà di Padova, Vigasio; +28°C a Torino, La Spezia, Ferrara, Imola, Chioggia, ...

Papa Francesco e Sergio Mattarella : Due grandi vecchi per l'Europa : Leggetela, questa intervista di Mattarella, con accanto qualche dichiarazione, scelta a caso, in questa rumorosa campagna elettorale su sicurezza, migranti, difesa dei confini e degli egoismi nazionali, Europa come minaccia da cui proteggersi. C’è, nelle parole che il capo dello Stato affida all’Osservatore romano, un’“altra” idea dell’Italia (e dell’Europa), profondamente diversa dalla ...

Cosenza -“Istituzioni Europee e Meccanismi di Voto. Il Ruolo dell’Informazione”.Due grandi Temi - con Relatori di spicco - discussi in un Corso di Formazione per Giornalisti. : Questo il Significato del riuscito Evento Professionale (rivolto ad Operatori dell’Informazione), svoltosi presso il Salone degli Specchi della Provincia di

Grandine su Milano e la Lombardia. Malpensa bloccata. Due vittime per pioggia e vento nel Bresciano : vento e Grandine su Milano e la Lombardia e l’aeroporto di Malpensa va in sofferenza. A causa dello strato di Grandine alto due centimetri lungo le piste, dalle 17 e 30 i voli sullo scalo sono stati ridotti per quasi un’ora, con atterraggi dirottati su altri aeroporti. A preoccupare di più in questo momento sono i fiumi Lambro e Seveso che sotto l’...

Due Inghilterra : grandi città e piccoli comuni divisi sulla Brexit : Mentre guidi nella città mercantile di Willenhall, nel centro dell’Inghilterra, le parole “Willenhall è meravigliosa” sono scritte a caratteri cubitali sul muro di un supermercato. La gente del posto ride malinconicamente alla vista, perché ricordano con affetto quello che una volta era lì davanti al negozio – una rinomata fabbrica di serrature di Yale. “Se devi metterlo sul muro, Willenhall non è meraviglioso ...

Ragusa - Due grandi ospiti Ibla Classica International : Una grande serata dedicata all’ambito premio Ibla Classica International. domenica 12 maggio, alle ore 18, al teatro Donnafugata di Ragusa Ibla

Stanlio e Ollio rivivono con Due grandi attori : La televisione ha preso il posto del teatro, nel cuore della gente, e, pur amati, i due non riscuotono l'interesse, dal vivo, del pubblico pagante, anche per spettacoli portati nei teatrini di ...

Festival Aquiloni. Due dei più grandi artisti del vento in mostra al Magazzeno del Sale a Cervia : Manifattori di universi creativi diversi eppure simpatetici, Peters & Walker schiudono le porte di un mondo di percezione arroccato nella fantasia dello spettatore al quale è concesso un ritorno ...

Nintendo annuncia Due grandi tornei che vedranno protagonisti Pokémon e Super Smash Bros. Ultimate : Nintendo ha annunciato due importanti tornei che avranno luogo questo fine settimana, nel weekend tra il 26 e il 28 aprile.Come riporta il comunicato ufficiale Nintendo, i tornei in questione tratteranno sia il franchise dei Pokémon che quello di Super Smash con Super Smash Bros. Ultimate.Riportiamo si seguito il comunicato ufficiale per ogni dettaglio in merito alle due gare:Leggi altro...

Italia spaccata in Due per il 25 aprile : piogge e grandine al Nord e gran caldo al Sud : Per il 25 aprile, l'Italia sarà spaccata a metà, contesa tra sole e pioggia. In questo giovedì di festa, la Penisola sarà attraversata da tempo incerto. Infatti è proprio per questa giornata che la bassa pressione in arrivo dal Nord Atlantico, insieme a correnti instabili, porterà con sé il rischio di piogge sull'Italia.Il tempo potrebbe peggiorare su Alpi e Prealpi già dal mattino, fino a ...

Meteo - maltempo fino al 25 aprile : Due giorni di pioggia e grandine : E' all'insegna del maltempo il ponte che porta al 25 aprile. Il ciclone mediterraneo che avanza dal nord Africa verso il sud della Sardegna porta 'un pesante carico di pioggia, temporali e grandine, e ...