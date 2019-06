Il bimbo piange | le infermiere si fanno manicure Ma potrebbe essere un “fake”

bimbo di tre mesi piange in ospedale - le infermiere lo ignorano e si mettono lo smalto - VIDEO : Un Bimbo di tre mesi, ricoverato in ospedale, che piange a dirotto ma viene ignorato dalle due infermiere di turno, intente a mettersi lo smalto alle unghie. Sono immagini che stanno facendo...

Napoli - bimbo di tre mesi piange in ospedale : infermiere intente a farsi la manicure : Quella che arriva da Nola, nel napoletano, è una vicenda che se fosse confermata sarebbe di una gravità inaudita. Nelle ultime ore infatti, soprattutto sui social, sta spopolando un video che è stato girato dalla mamma di un bambino all'interno del locale nosocomio. Nello stesso infatti si vede un bambino piccolo, di tre mesi, che sta piangendo. Fin qui nulla di strano, se non che sullo sfondo si vedono due infermiere che, forse facendo finta di ...

“Sto guardando la tv - non piangere” - e lo scuote fortissimo. bimbo di 4 anni ucciso dal padre : Il piccolo R-Jay aveva solo tre mesi di vita quando il padre, Richard Lovell, lo ha scosso violentemente nella casa di famiglia a Chester, Regno Unito, per impedirgli di piangere e disturbarlo. L'inchiesta ha stabilito che quell'attacco ha in qualche modo contribuito alla morte del Bimbo, ucciso da una polmonite.

Cassino - bimbo ucciso perché piangeva : arrestato anche il papà : Non c'è fine all'orrore nella vicenda del piccolo Gabriel, il bimbo di Piedimonte San Germano (comune in provincia di Frosinone, non lontano da Cassino). Il piccolo di appena 2 anni e mezzo è stato strangolato mercoledì pomeriggio dalla madre Donatella Di Bona (29 anni) solo perché piangeva e faceva i capricci. Stanotte, dopo un lungo interrogatorio, anche il papà del bambino Nicola Feroleto (cinquantenne residente a Villa Santa Lucia, sempre in ...

Cassino - bimbo di due anni morto : arrestata la madre Donatella Di Bona. «Strangolato in streda perché piangeva» : Drammatica svolta a Cassino sulle cause della morte di un bambino di due anni morto nel pomeriggio di ieri. La madre sosteneva lo avessero investito con l'auto, ma oggi Donatella Di Bona...