Allerta Caldo | Ministero della Salute | al via i bollettini sulle ondate di calore

(Di venerdì 7 giugno 2019) Prevenire gli effetti negativi delsulla, soprattutto delle persone più fragili: è l’obiettivopubblicazione sul portale deldeidiin Italia. Isono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio, nell’ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti delsulla, coordinato dal. Vengono pubblicati, come ogni anno dal lunedì al venerdì, a partire da metà maggio fino a metà settembre. Il sistema operativo è dislocato in 27 città italiane e consente di individuare, giornalmente, per ogni specifica area urbana, le condizioni meteo-climatiche a rischio per la, soprattutto dei soggetti vulnerabili: anziani, malati cronici, bambini, donne in gravidanza. Le città monitorate sono: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, ...

