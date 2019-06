Foggia | scacco alla mafia di San Severo | 50 arresti | colpiti tre diversi clan

Blastingnews

(Di giovedì 6 giugno 2019) Una vasta operazione antiè scattata questa mattina all'alba a, e in diverse regioni italiane. Secondo quanto riportano i media locali e nazionali, sarebbe stato decapitato un sodalizio criminale appartenente alle famiglie 'La Piccirella, 'Testa' e 'Nardino. Sono in tutto 50 le persone arrestate, accusate a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, tentata estorsione e spaccio di droga. Proprio il traffico di sostanze stupefacenti sarebbe stato il motivo di numerosi agguati che si sono tenuti negli ultimi tempi, e non solo, proprio nelno. L'inchiesta è stata coordinata dDda (Direzione distrettuale anti), mentre le ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite dPolizia di Stato. Impegnati 200 militari In totale sono stati duecento gli uomini delle Forze dell'Ordine impegnati questa mattina nell'operazione definita "Ares", che ha quindi ...

franbellino : Traffico di droga, armi e tanto omicidio: scacco alla mafia foggiana. Arresti a Bari e in tutta Italia - Il Quotidi… - salernotoday : Scacco alla mafia foggiana, blitz della Polizia: arresti anche a Salerno - concentrazione : #mafia #scu ''Operazione Scacco al re'': arrestati gli autori del tentato omicidio di Marco Raduano… -