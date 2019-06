Pomeriggio Cinque | Rosa Perrotta | ‘Il matrimonio con Pietro Tartaglione è stato rimandato’

Asia Nuccetelli a Pomeriggio Cinque : "Astol? Ancora non ci siamo detti 'ti amo'. Mai stata in depressione per le nozze saltate..." : Asia Nuccetelli, concorrente del primo Grande Fratello Vip e figlia di Antonella Mosetti, per la prima volta in tv, ha parlato della sua nuova storia d'amore. Da circa un mese, infatti, la Nuccetelli fa coppia fissa con Astol, rapper di origini casertane noto anche per la partecipazione alla scorsa edizione di Amici.Dopo aver commentato un filmato riguardanti le sue precedenti vicissitudini sentimentali (Asia doveva convolare a nozze con ...

A "Pomeriggio Cinque" l'appello di Fiorilena : “Donne denunciate subito" : In collegamento il racconto della 43enne che due anni fa a Vercelli venne aggredita con 21 coltellate dal marito

Pomeriggio Cinque - Nicola Zingaretti : «Il governo è come Mark Caltagirone - in realtà non c’è» : Barbara D'Urso e Nicola Zingaretti Il Partito Democratico riparte da Mark Caltagirone. Il mistero sul marito fantasma di Pamela Prati, che in questi mesi ha catalizzato l’attenzione mediatica di giornali, web e televisione, è arrivato perfino ‘in politica’. Durante l’appuntamento di ieri con Pomeriggio Cinque, la padrona di casa Barbara D’Urso, in vista delle imminenti elezioni europee, ha ospitato in studio il ...

Pomeriggio Cinque : Chiara D’Alessandro annuncia la data delle nozze : Chiara D’Alessandro si sposa: l’annuncio a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso E’ da poco terminata l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5. E in questa occasione Barbara d’Urso ha parlato nella seconda parte del suo programma di chirurgia estetica e di forma fisica. Tanti gli ospiti invitati oggi in studio a discettare di questi temi, compresa la popolare youtuber Chiara D’Alessandro, la quale ha ...

Manila Gorio e Francesca Giuliano fanno a botte dopo Pomeriggio Cinque : Manila Gorio e Francesca Giuliano sono state ospiti a “Pomeriggio Cinque”, ma dopo la puntata le due donne hanno avuto una lite furiorsa per strada dopo la puntata. Su “Instagram” la Gorio scrive: «Sei solo una str…a, ora mi dovrai pagare i danni per avermi strappato i capelli». L’accusa è rivolta al Francesca Giuliano dopo la lite choc avvenuta in strada al termine della trasmissione Pomeriggio 5. botte da ...

Manila Gorio e Francesca Giuliano lite in strada dopo Pomeriggio Cinque : «Sei solo una str…a, ora mi dovrai pagare i danni per avermi strappato i capelli». L’accusa pubblicata su “Instagram” è di Manila Gorio rivolta al Francesca Giuliano dopo la lite choc avvenuta in strada al termine della trasmissione Pomeriggio 5. Botte da orbi tra le due dopo l’animata discussione avvenuta in studio. Un appuntamento per un caffé per tentare di trovare la pace, come dimostrano le immagini, è finito ...

Barbara d’Urso commette una clamorosa gaffe a Pomeriggio Cinque : Pomeriggio 5, Barbara d’Urso e la gaffe su Vasco: “Chi è che cantava…” Giornata difficile oggi per Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque che si è trovata a dover gestire un collegamento in diretta con Maria Monsé e sua figlia Perla Maria. La bella conduttrice partenopea, tra una confessione e l’altra sulla neo carriera da stilista della piccola artista, ha commesso una gaffe su Vasco Rossi, con cui in passato ha avuto una ...

Pomeriggio Cinque Francesca Cipriani con un nuovo look : Francesca Cipriani è tornata come ospite a “Pomeriggio 5” con un nuovo look, si è presentata da Barbara D’Urso con un caschetto castano. Anche l’outfit esplosivo non è passato inosservato. Vestito leopardato e décolleté da capogiro. Ma Francesca ha sorpreso tutti anche per le sue dichiarazioni. «Non faccio l’amore da due anni, ma quando lo dico nessuno mi crede». Il tema del giorno a “Pomeriggio 5” era proprio la castità e la ...

Oroscopo Ada Alberti a Pomeriggio Cinque : previsioni del weekend : Oroscopo 4 e 5 maggio di Ada Alberti: le previsioni a Pomeriggio 5 Nuovo appuntamento con le stelle a Pomeriggio 5. L’Oroscopo del weekend del 4 e 5 maggio ha chiuso la puntata di oggi. Ada Alberti ha svelato le previsioni del weekend nel programma condotto da Barbara d’Urso assegnando dei voti ai segni dello zodiaco in base all’andamento della sfera affettiva e lavorativa. L’Oroscopo del fine settimana di Ada Alberti a ...

Pomeriggio Cinque : Ambra Lombardo parla del bacio con Kikò Nalli : Ambra Lombardo a Pomeriggio Cinque dopo il bacio con Kikò Nalli al GF Ieri sera al Grande Fratello uno dei momenti più intensi è stato quello che ha visto protagonisti Ambra Lombardo e Kikò Nalli i quali si sono baciati in diretta lasciando a bocca aperta Barbara d’Urso, gli opinionisti e tutti gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Quest’oggi a Pomeriggio 5 è stata ospite proprio Ambra Lombardo, raggiante per via del ...

Pomeriggio Cinque : Follettina Creation in difficoltà da Barbara d’Urso : Follettina Creation ospite da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5: “Sono emozionata” E’ appena finita l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio Cinque. E in questa occasione Barbara d’Urso ha intervistato una delle youtuber più popolari e amate dal popolo del web. Chi? Follettina Creation. Quest’ultima è stata chiamata in studio dalla d’Urso come una vera e propria star. Appena la conduttrice l’ha ...