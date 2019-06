Claudio Santamaria rompe il silenzio dopo la perdita del figlio con Francesca Barra

Grazie e a tutti! Claudio Santamaria rompe il silenzio su Instagram : Tramite una Instagram Story l'attore ha ringraziato i suoi follower per non aver mai lasciato soli lui e la moglie Francesca Barra in questo periodo così difficile, dopo la perdita del bambino che attendevano da mesi. “Voglio ringraziare tutte le persone che ci sono state vicine in questo momento per noi così difficile. I vostri messaggi di conforto e affetto ci hanno fatto sentire meno soli”.--Con queste poche semplici parole l’attore ...

