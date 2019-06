Brexit | Coldiretti | mai così tanti prodotti alimentari italiani richiesti nel Regno Unito

meteoweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2019) Maisono statinelcon la paura di unasenza accordo che spinge il record di sempre nelle esportazioni che fanno registrare un balzo del 18% nel Paese dove è corsa agli acquisti per fare scorte di cibo e bevande italiane per il timore dell’arrivo di dazi e ostacoli amministrativi. E’ quanto emerge da una analisi dellasui dati Istat sul commercio estero relativo al primo bimestre del 2019 in occasione della visita Oltremanica del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Dal grana padano al parmigiano reggiano (+17%) dalle conserve di pomodoro (+35%) all’olio di oliva (+9%), dall’ortofrutta fresca (+4%) alla pasta (+9%) fino al prosecco (+18%) che è il prodotto italiano più apprezzato dagli inglesi, si registrano forti aumenti degli ordini per tutti isimbolo della dieta ...

