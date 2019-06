Mercato Napoli | James Rodriguez ha detto sì | le ultime

forzazzurri

(Di domenica 2 giugno 2019)hasì: leCarlo Ancelotti mai, come sottolinea l’edizione odierna de Il Mattino, senza il via libera presidenziale, si sarebbe mosso con Jorge Mendes per. Gli strumenti fiscali che le nuove leggi finanziarie mettono a disposizione possono far derogare all’asticella degli stipendi: con uno stipendio vicino ai 7 milioni netti, il colombiano peserebbe tra gli 8,5 e i 9 milioni a bilancio ed ilha già sondato il Real, forte dei rapporti di Ancelotti e dello stesso De Laurentiis con Florentino Perez. Sul tavolo una prima offerta: prestito con obbligo di riscatto a 40 milioni, ma i blancos vorrebbero cedere subito per far cassa. Il, forte del sì die del suo potente agente, Jorge Mendes, studia un rilancio che può convincere il Real: spifferi, però, fanno ...

Sport_Mediaset : Striscione sotto la casa toscana di #Sarri per non farlo andare alla #Juve. 'Comandante non tradire il popolo, Napo… - CorSport : Striscione per #Sarri: '#Napoli ti ama, non tradire il popolo' ?? - paulosamiento : @Torrenapoli1 Mica c'è l'avevo con te. È la narrazione del mercato del Napoli da qualche anno a questa parte che è così. -