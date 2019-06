Mercatone Uno | senza lavoro dalla sera alla mattina La storia di Rita e Andrea | “Noi con

Mercatone Uno - come chiedere i rimborsi per gli acquisti effettuati : Per i consumatori che hanno effettuato acquisti di merce nei negozi (o sullo store online) di Mercatone Uno ora che i negozi della società sono chiusi la preoccupazione è quella di ricevere il rimborso di quanto pagato. Per farlo ci sono vari sistemi comunicati dalle associazioni dei consumatori e riguardanti le varie modalità d'acquisto. Il Resto del Carlino prova a mettere insieme alcune informazioni, riportando i pareri legali di alcune ...

Mercatone Uno - i dipendenti : “L’azienda diceva che sarebbero arrivati finanziatori. Ora siamo senza stipendio né sussidi” : “siamo stufi delle parole, vogliamo i fatti”. A Legnano, in provincia di Milano, i lavoratori di uno dei 55 punti vendita Mercatone Uno sono tornati in strada. Da quando il tribunale di Milano ha decretato il fallimento della Shernon Holding, la società proprietaria, oltre 1800 dipendenti sono senza lavoro: “Non siamo stati avvisati, lo abbiamo scoperto tramite alcuni gruppi Facebook alle dieci di sera” racconta Stefania mentre su uno ...

I clienti ci suonano a casa e ci chiamano al telefono! Lavoravano a Mercatone Uno : "Oltre al danno anche la beffa: abbiamo perso dall’oggi al domani il nostro posto di lavoro, nel mio caso sia io che mio marito e ci ritroviamo con i clienti che ci suonano a casa e ci chiamano al telefono per avere indietro o comunque sapere che fine faranno gli acconti dei mobili ordinati e mai consegnati”. Laura Amici, 42 anni di Monte San Vito, caposettore mobili del Mercatone Uno, l’azienda di Monsano fallita nei giorni scorsi, descrive ...

Vertenza Mercatone Uno - l'ipotesi sul futuro al tavolo del MISE : Roma - Mercatone Uno, tavolo al MISE. "L'obiettivo minimo da attuare subito è la cassa integrazione straordinaria per i lavoratori" dice il vicepremier e ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, facendo il punto sulla Vertenza, dopo la dichiarazione di fallimento della Sharnon Holding, al termine del confronto con sindacati e curatori fallimentari. "Il tribunale di Bologna", però, aggiunge, "deve ...

Mercatone Uno - smacco a ventimila clienti : «3 - 8 milioni di euro pagati per mobili mai consegnati» : Dietro il crac di Mercatone Uno, dopo il danno la beffa: per i lavoratori come per i clienti. Sarebbero infatti tantissimi i consumatori che avrebbero versato acconti (3,8 milioni di euro in tutto)...

Crac Mercatone Uno - beffa per i clienti che hanno pagato : niente merce : Oltre ai dipendenti, ad essere rimasti beffati dal fallimento di Mercatone Uno ci son anche centinaia di fornitori e addirittura migliaia di clienti che hanno versato acconti per merce che non hanno mai ricevuto. Addirittura chi ha acceso la finanziaria rischia ora di dover continuare a pagare per un bene che potrebbero non vedere mai. È quanto emerge dalla complicata situazione del Crac della Shernon Holding, il gruppo subentrato nelle ...

Mercatone Uno - Di Maio : “Obiettivo è attivare cigs per i lavoratori”. Associazioni consumatori : “Tutelare anche i clienti” : L’obiettivo è attivare la cassa integrazione straordinaria per i 1.800 lavoratori di Mercatone uno lasciati a casa dopo l’improvviso fallimento dell’acquirente Shernon holding. Prima il tribunale, che ha già restituito ai commissari gli immobili, deve autorizzare l’amministrazione straordinaria a tornare in possesso dell’azienda, consentendo il ricorso agli ammortizzatori sociali. I contratti verranno riportati alla ...

Mercatone Uno - Di Maio : obiettivo Cigs : 20.16 Sul fallimento di Mercatone Uno si terrà un nuovo tavolo giovedì 30 maggio "con creditori e fornitori" e l'obiettivo minimo da attuare subito è la Cigs per i lavoratori". Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Di Maio, al termine dell'incontro al Mise. "Il Tribunale di Bologna deve autorizzare la procedura di amministrazione straordinaria". Poi, spiega, "parte la fase di reindustrializzazione per dare un futuro certo ai ...

Mercatone Uno vale zero : Almeno di tavoli al Mercatone Uno se ne intendono perché li vendevano, ma non servirà a molto. I 1.800 lavoratori hanno saputo del fallimento della catena della grande distribuzione non alimentare venerdì scorso dai social network. L’unica cosa che ha potuto fare ieri il ministro dello Sviluppo econ

Dobbiamo trovare una soluzione! Mercatone Uno - tavolo di discussione al Mise : Aperto il tavolo di discussione al Ministero dello sviluppo economico sulla complicata vicenda del Mercatone Uno dopo il fallimento annunciato a sorpresa dalla nuova proprietà. A rischio ci sono oltre 1800 posti di lavoro. Lo scopo è cercare di trovare una soluzione a lungo termine almeno per una parte di loro .

Mercatone Uno - Calenda : “È mancata cura e presenza di Di Maio”. Commissari : “Valutiamo soluzioni per salvare posti” : Nonostante la scelta della Shernon holding come compratore di Mercatone Uno risalga al maggio 2018, quando era ancora ministro dello Sviluppo, Carlo Calenda torna ad attaccare Luigi Di Maio per la vicenda del fallimento della catena di distribuzione di mobili. “Le parti avrebbero potuto constatare tempestivamente l’inadempimento se vi fosse stato da parte del Ministro in prima persona un impegno politico“, scrive in una nota ...

Mercatone Uno capitola : 1800 dipendenti lo scoprono con un messaggio sul cellulare : Sul sito del celebre marchio con 35 anni di storia alle spalle, c'è ancora scritto: "Semplificazione, trasparenza e affidabilità sono i valori che ci guidano nella relazione con i nostri collaboratori, i nostri fornitori e i nostri clienti. Perché al centro ci sono le persone, sempre". Le cose, però, almeno in questo apparente finale di partita, sono andate diversamente: molti dei 1800 dipendenti di Mercato Uno, nota catena di negozi di mobili e ...

Fallimento Mercatone Uno - In Abruzzo chiusi tre negozi I sindacati chiedono incontro urgente al Mise : Pescara - Shernon Holding, la società che gestiva punti vendita di Mercatone Uno, è stata dichiarata fallita. Lo ha reso noto la Filcams-Cgil di Reggio Emilia. Davanti a numerosi negozi chiusi sono in corso presidi e sit-in dei lavoratori. In particolare in Abruzzo ci sono tre punti vendita della catena a Pineto (Teramo), Colonnella (Teramo) e Sambuceto, nel territorio comunale di S.Giovanni Teatino (Chieti). Filcams Cgil, Fisascat ...

I dipendenti Mercatone Uno : “Vergogna - hanno chiuso di notte” : L’hanno saputo per caso venerdì sera, quando su Facebook ha cominciato a girare la notizia del fallimento. Ieri mattina si sono presentati comunque al lavoro, giusto per trovarsi davanti le saracinesche sprangate del Mercatone Uno. «Che l’azienda fosse piena di problemi lo sapevo, ma essere sospeso via social è il massimo, una cosa indecente, una v...