Serie Tv in Italia a Giugno 2019 | tornano Black Mirror | Big Little Lies | Absentia e Dark

blogo

(Di venerdì 31 maggio 2019) Il mese che segna l'avvio dell'estate, ci porta in futuri scenari apocalittici, in mondi distopici forse non troppo lontani, tra segreti, misteri e un pizzico d'horror che d'estate fa sempre piacere. Tra graditi ritorni e attese novità, anche asono tanti i titoli ditv in arrivo inin streaming, via satellite o in chiaro sul digitale terrestre.Come ogni mese nel video che trovate in apertura di articolo vi segnaliamo alcuni dei titoli in partenza nel corso del mese in un modo rapido, divertente e facilmente condivisibile. Entrando nello specifico aarriverà su Netflix la terza e ultima stagione di Jessica Jones chiudendo così l'esperienza delleMarvel sui Difensori sulla piattaforma di streaming, il 14è la data da segnare sul calendario. Lo stesso giorno, ma sulla piattaforma concorrente Amazon Prime Video arriverà la seconda stagione di ...

Eurosport_IT : Dalla Coppa Italia Serie D all'Europa League col Chelsea... ?? Che viaggio, Maurizio Sarri! ???? - Einaudieditore : La serie tv tratta da #PersoneNormali di Sally Rooney sarà girata anche in Italia. Chi l'ha già letto sa perché. - Paa_Jorgee : RT @TeamMilanAC: Last match of Paolo Maldini in San Siro ?? Serie A ?????????????? Coppa Italia ?? Supercoppa Italiana ?????????? European Cup/Champions… -