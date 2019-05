Mahmood | il brano Soldi reinterpretato nella lingua dei segni | il cantante al Miami

Blastingnews

(Di martedì 28 maggio 2019) Hanneke de Raaf è un'interprete olandese, conosciuta in madrepatria per la sua particolare abilità nelggio dei. La sua versione di, notodi(26 anni), vincitore del Festival di Sanremo, posizionatosi secondo posto nel corso dell'Eurovision Song Contest, ha fatto il giro dei social, divenendo virale in poche ore. Grazie all'espressività dei, Hanneke de Raaf sembra aver donato alla canzone dell'artista italo-egiziano un ritmo più travolgente, riuscendo ad esternare lo spirito più intimo delin questione. Qui di seguito il video della performance tratto da Youtube. ...

