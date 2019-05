In Brasile sono stati trovati morti 40 detenuti in diverse prigioni nello stato di

15 detenuti sono morti durante una rivolta in un carcere in Brasile : Domenica 26 maggio c’è stata una rivolta nel carcere di Anísio Jobim – vicino a Manaus, nel nord del Brasile – in cui sono morte 15 persone. Secondo quanto riferito dalle autorità, la rivolta è inizia durante l’orario di visita e

La Corte Suprema del Brasile ha deciso che omofobia e transfobia sono penalmente perseguibili : La Corte Suprema del Brasile ha deciso che le discriminazioni contro gay e persone transgender devono essere perseguite penalmente in base alla legge sul razzismo, dal momento che per ora non esiste ancora una legge che punisca i reati per

11 persone sono morte in una sparatoria in un bar di Belém in Brasile : Domenica pomeriggio, 11 persone sono morte in una sparatoria in un bar della città di Belém, nello stato settentrionale di Pará, in Brasile. Il sito di notizie brasiliano G1 ha detto che secondo la polizia sette uomini armati sarebbero coinvolti nell’attacco, che ha causato

Brasile - più facile comprare armi. E anche i civili possono ottenere quelle da guerra usate da forze armate e polizia : Con un decreto firmato a sorpresa il presidente brasiliano Jair Bolsonaro spazza via le più importanti norme dello statuto sul disarmo e facilita l’ottenimento del porto d’armi per 19 milioni di brasiliani. Questo il potenziale bacino di cittadini che da oggi potranno andare in giro armati senza dimostrare necessità di sicurezza o particolari rischi personali. Con l’adozione di questa misura Bolsonaro compie una promessa elettorale destinata a ...

Sono stato in Brasile e Cuba e vi dico che i due Paesi al momento sono agli antipodi : Durante il mese di aprile ho avuto occasione di effettuare due viaggi, davvero bellissimi e molto istruttivi: prima in Brasile e poi a Cuba. sono in grado perciò di condividere con voi qualche considerazione in chiave comparativa, mettendo a confronto i due sistemi. Il Brasile sta vivendo un momento di estrema cupezza. Quindici anni circa di governo del PT, pur raggiungendo risultati lusinghieri dal punto di vista della riduzione della povertà, ...

Alluvioni in Brasile : Inondazioni a Rio de Janeiro - ci sono vittime : Giorni difficili per Rio de Janeiro, in Brasile. dove si sta abbattendo una potente ondata di maltempo che ha causato episodi Alluvioni davvero rilevanti. In particolare le situazioni più critiche...

Pelè in Brasile : "Grazie a Dio sono qui" : O Rei Pelè è sbarcato all'aeroporto paulista di Guarulhos, dove ad attenderlo c'erano centinaia di tifosi venuti a sincerarsi delle condizioni di salute del tre volte campione del mondo. Scherzando con alcuni di loro, Pelè ha detto di non essere 'in condizioni di giocare domenica' poi ha aggiunto di voler 'approfittare di questa opportunità per ringraziare tutti coloro che ...

