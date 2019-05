Eccellenza nella musica al Mozarteum | in Italia bocciata a un concorso per errore

huffingtonpost

(Di martedì 28 maggio 2019) “Sono stataa undella scuola per ungraduatoria. All’estero ero un’, innon ho la possibilità di fare il lavoro in cui mi sono specializzata”. Chiara parla affrettata, c’è l’urgenza dello sfogo nel suo tono di voce, la concitazione dettata da una delusione non ancora digerita. È per questo che ci ha contattato con una lettera via email, ci spiega, perché non vuole arrendersi anche se il suo percorso legale sembra esser arrivato alle battute finali, non riuscendo più a sostenerne i costi. Facciamo un passo indietro, fino al 2011. Dopo essersi diplomata in pianoforte al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, ha deciso di continuare la sua formazione in Austria, per studiare alla prestigiosa Universitätdi Salisburgo. Ha concluso il Bachelor ...

