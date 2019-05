Tiro con l’arco | Coppa del Mondo Antalya 2019 | Italia sconfitta in finale dalla Cina

oasport

(Di domenica 26 maggio 2019) Non si chiude nel migliore dei modi la terza tappa delladeldicon l’arco in corso di svolgimento ad(Turchia), con l’che è uscitain entrambe le finali odierne portando comunque a casa un argento prezioso e segnali incoraggianti in vista dell’evento clou della stagione. Nella finalissima della gara a squadre maschile di ricurvo il terzetto azzurro formato da Mauro Nespoli, Marco Galiazzo e David Pasqualucci si è dovuto arrendere alla giovane squadra cinese composta da Yiliang Ding, Hao Feng e Shaoxuan Wei con lo score conclusivo di 5-1. La sfida si è aperta in equilibrio con un 55-55 nella prima frazione, per poi indirizzarsi definitivamente verso la Nazionale asiatica nelle ultime due volée con i parziali di 56-55 e 54-53, ma il secondo postodella selezione tricolore può rappresentare un ottimo viatico in vista ...

