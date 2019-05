Roma | Conte vota al seggio della scuola “Virgilio” Poi la foto di gruppo con gli

Sassuolo-Roma 0-0 La Diretta I tifosi contestano Pallotta - applausi per De Rossi : Sassuolo e Roma si affrontano al Mapei Stadium nella partita del sabato alle ore 20.30 per la 37esima giornata di campionato, penultima di Serie A. Gli emiliani, sicuramente salvi grazie ai loro 42...

Roma - in corso una contestazione dei tifosi contro Pallotta [VIDEO] : Una contestazione in corso a piazza Guglielmo Marconi, davanti ad una delle sedi della Roma contro il presidente James Pallotta: “Venni la Roma e nun rompe li c…”. Alla protesta, che ha preso il via verso le 15 di oggi, al momento sono presenti alcune centinaia di tifosi. Il dissenso con la proprietà è esploso dopo il mancato rinnovo di Daniele De Rossi. Nel mirino dei presenti alla manifestazione, anche il progetto del ...

Roma. Kolarov contestazioni? non abbasso cresta con nessuno : Kolarov: Da noi in Serbia si dice che non si puo' essere piu' cattolici del Papa, io sono qui da due anni e non posso convincere i romanisti.

Libia - Haftar gela Conte : non fermo le mie armate. E Roma registra un fallimento : Il Mediatore ci ha provato. Ma non ha scalfito i bellicosi propositi del Generale. Fuori, ma neanche tanto, dalle dichiarazioni ufficiali, per loro natura improntate al bicchiere mezzo pieno, il succo del lungo - circa due ore – incontro di oggi a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e l’uomo forte della Cirenaica, il maresciallo-generale Khalifa Haftar, il succo dell’incontro è un sostanziale ...

Roma - la contestazione dei tifosi arriva fino a Londra : “Baldini verme” [FOTO] : Che i tifosi giallorossi non avessero preso bene la decisione della Roma di “mandare via” De Rossi è cosa nota. Che la contestazione potesse arrivare fino alla Londra, però, nessuno lo immaginava. Ma è accaduto. Da una capitale, quella italiana, all’altra, quella inglese, città che tra l’altro vedrà tre squadre in finale tra Champions ed Europa League. Ma Londra è anche la sede in cui risiede il consulente del ...

Roma - in corso incontro Haftar-Conte : 12.48 In corso a Palazzo Chigi l'incontro tra il premier conte e il generale libico Haftar. Al centro del faccia a faccia la situazione in Libia, dopo l'offensiva su Tripoli avviata dal generale lo scorso 4 aprile. Intanto, Amnesty international denuncia possibili crimini di guerra compiuti nel corso degli scontri. Socondo la Ong ci sono stati "attacchi indiscriminati nei confronti di aree civili della capitale libica". Le parti "hanno ...

Roma - addio di De Rossi alla squadra - contestazione ultrà a Trigoria : 'Azienda funebre' : Il giorno dopo lo 'strappo', la partita più impegnativa il numero 16 della Roma l'ha giocata non in campo ma all'esterno del centro sportivo di Trigoria. Malgrado la pioggia che si è abbattuta sulla Capitale, un centinaio di ultras oggi, dalle 14 e 30, si sono radunati davanti al piazzale Dino Viola per protestare contro l'inattesa decisione della società di non rinnovare il contratto al capitano Daniele De Rossi dopo 18 anni con la maglia ...

Scoppia il malcontento dei Romanisti : tifosi in rivolta per addio De Rossi : Roma – Il giorno dopo la rabbia prende il posto del dolore (sportivo). I tifosi della Roma sono ancora scottati dalla vicenda Daniele De Rossi, l’attuale capitano della Roma a cui la stessa societa’ giallorossa ha annunciato di non voler rinnovare il contratto. De Rossi ha ormai 36 anni, che si sarebbe arrivati alla fine di un rapporto lo sapevano un po’ tutti. Quello che viene contestato alla societa’ e’ il ...

Conte : «Evitare l'aumento dell'Iva non sarà un'impresa facile». Poi la retRomarcia : Evitare l'aumento dell'Iva «non sarà un'impresa facile, non sono qui a dire che sarà semplice». Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte,...

Il premier Conte a 360° : “Amo la Roma - tifavo Foggia”. E sull’addio di De Rossi - sullo stadio e sulla violenza… : In un’intervista alla Gazzetta dello Sport il premier Giuseppe Conte parla delle sue passioni sportive, in particolare di quella per il calcio. Racconta che il suo tifo per la Roma è nato “molto lentamente. Mi trasferii a Roma per gli studi universitari, ma i primi anni rimasi tiepido rispetto alle squadre Romane. Mi portavo appresso il tifo per il Foggia dell’epopea zemaniana e ancora conservavo il ricordo della ...

Roma - Lucano alla Sapienza : “Salvini contestato anche in Calabria - ma è lui che ha creato clima di divisione e odio” : Il sindaco di Riace Mimmo Lucano è stato accolto nel primo pomeriggio alla Sapienza a Roma da alcune migliaia di studenti che hanno occupato Piazzale Aldo Moro dove il movimento di estrema destra Forza Nuova aveva annunciato un presidio per impedire proprio a Lucano di parlare nella facoltà di Lettere. “Sono emozionato – ha detto Lucano che era atteso ad una conferenza sulla convivenza alla Sapienza – non mi aspettavo di ...

Roma – Via Ranieri - inizia il toto-allenatore : Conte si allontana - tutte le altre ipotesi [NOMI E DETTAGLI] : Situazione sempre più calda per quanto riguarda la panchina della Roma. Claudio Ranieri si è praticamente tirato fuori con le dichiarazioni di ieri: “Quello di supervisore è un ruolo che mi è stato offerto quando sono stato contattato. Io mi diverto ancora ad allenare, perciò quando finirà il contratto finirà tutto”. Il tecnico Romano, quindi, si chiama fuori, a meno di clamorosi colpi di scena. Tanti i nomi in corsa tra sogni, ...

Juventus - Allegri : “Sono stato vicino alla Roma - ma ho un contratto e sono contento di rimanere qui” : “sono stato vicino alla Roma, ma ho un contratto alla Juventus e sono contento di rimanerci”. sono le parole del tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, al termine del match perso contro la Roma. L'articolo Juventus, Allegri: “sono stato vicino alla Roma, ma ho un contratto e sono contento di rimanere qui” proviene da Il Fatto Quotidiano.