Pallanuoto | Finale Scudetto Serie A1 2019 | Brescia-Pro Recco 10-11 Per i liguri il 14°

Pallanuoto - Finale Scudetto Serie A1 2019 : l’atto conclusivo che tutti attendevano. Brescia e Pro Recco per il tricolore : L’ora del sesto rendez-vous stagionale, il più importante, è arrivato: oggi alle ore 16.00 Brescia e Pro Recco si giocano lo Scudetto numero 100 della storia della Pallanuoto italiana. A Trieste va in scena l’atto conclusivo più scontato, ma anche quello più bello che potesse esserci in questo momento. Cinque confronti in stagione, con quattro successi dei liguri (due in Champions, uno in campionato ed uno nella Finale di Coppa ...

Brescia-Pro Recco - Finale Scudetto Pallanuoto 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Andrà in scena oggi, domenica 26 maggio, alle ore 16.00 a Trieste, la Finale Scudetto della Serie A1 di pallanuoto: il Brescia ha chiuso in testa la regular season, ma ha sofferto in semiFinale contro il Posillipo, mentre dall’altra parte del tabellone la Pro Recco, seconda classificata, ha spazzato via venerdì la Sport Management. La partita che assegnerà il tricolore avrà inizio alle ore 16.00 e sarà trasmessa in diretta tv su ...

Posillipo-Sport Management - Finale 3° posto Final Six Pallanuoto 2019 : programma - orari e tv. La guida completa : In attesa della Finalissima di domenica 26 maggio a Trieste la Final Six della Serie A1 di Pallanuoto vive oggi una gara comunque molto importante: alle ore 18.30 sarà la volta della sfida tra Posillipo e Sport Management, che metterà in palio il terzo posto e l’accesso alla prossima Champions League, mentre la sconfitta andrà in Euro Cup. Il Posillipo ha perso ieri in semiFinale contro il Brescia al termine di una partita combattutissima, ...

Pallanuoto - A1 2019 : la finale sarà tra Pro Recco ed AN Brescia. I lombardi battono a fatica il Posillipo : Una sfida molto più intensa di quanto ci si potesse aspettare alla vigilia: il Posillipo non risente delle fatiche dei quarti di finale di ieri ed impone il proprio gioco nella semifinale della Final Six di Trieste valida per l’assegnazione dello scudetto dell’A1 di Pallanuoto maschile. I campani, che affrontavano la testa di serie numero 1 del torneo, i campioni della regular season, l‘AN Brescia, sono usciti sconfitti al ...

Pallanuoto - Final Six Serie A1 2019 : Brescia-Posillipo 9-7. I lombardi soffrono ma vanno in finale : Soffre più del previsto, ma alla fine nella prima semiFinale della Final Six Scudetto della Serie A1 di Pallanuoto il Brescia batte il Posillipo per 9-7 e passa alla Finalissima di domenica, mentre i campani domani giocheranno per il terzo posto. Decisivo l’allungo dei lombardi nella parte centrale del confronto. Il Brescia si impone grazie al collettivo, mandando in gol ben otto diversi giocatori di movimento, con l’unica doppietta ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : Posillipo-Ortigia 10-7 - i campani volano in semifinale ed affronteranno il Brescia : Secondo appuntamento per quanto riguarda i quarti di finale nella Final Six di Pallanuoto maschile in quel di Trieste, valida per assegnare il titolo della Serie A1. Il Posillipo si impone per 10-7 sull’Ortigia ed agguanta l’accesso alla semifinale: domani i campani sfideranno l’AN Brescia, testa di Serie numero 1 del torneo. Match dominato sin dall’inizio dalla banda di Brancaccio, guidata dalla tripletta di Marziali. I ...

Pallanuoto - Final Six 2019 : Sport Management-Roma 14-6. Mastini in semifinale con la Pro Recco : Tutto secondo pronostico: anche senza l’infortunato Damonte e lo squalificato Luongo (squalifica ridotta, sarà in acqua in semiFinale) la Sport Management asfalta per 14-6 la Roma nel primo quarto di Finale della Final Six Scudetto della Serie A1 di Pallanuoto che si sta disputando a Trieste, e domani affronterà la Pro Recco. Questo risultato fa qualificare in Europa Posillipo ed Ortigia, protagoniste del secondo quarto di Finale di ...

Pallanuoto femminile - Final Six A1 2019 : il tabellone e gli accoppiamenti verso la finale. Padova cerca il quinto titolo consecutivo : Catania ospiterà nel fine settimana la Final Six scudetto della Serie A1 di Pallanuoto femminile: l’Orizzonte ha chiuso la stagione regolare in testa alla classifica e affronterà in casa e con i favori del pronostico il tabellone ad eliminazione diretta che porterà al tricolore. Le etnee sono già in semiFinale, così come, dall’altra parte del tabellone la SIS Roma, seconda classificata. Ad aprire le danze, venerdì 10, saranno i ...

Pallanuoto femminile - Trofeo LEN 2019 : apoteosi etnea! L’Orizzonte Catania batte l’Ujpest per 10-9 in una finale tiratissima! : apoteosi etnea in Russia! L’Orizzonte Catania conquista a Kirishi il primo Trofeo LEN della sua storia battendo in una finale tiratissima le magiare dell’Ujpest, capitolate per 10-9: per la compagine siciliana, in avvio della prossima stagione, anche il diritto di andare a giocarsi la Supercoppa LEN contro la formazione che la prossima settimana si aggiudicherà l’Eurolega (Padova è nella Final Four). Nel primo quarto brutta ...

Pallanuoto - Calendario Mondiali 2019 : gli orari di tutte le partite. Date - tabellone e possibili incroci fino alla finale : Sono stati sorteggiati a Zagabria i gironi dei Mondiali di Pallanuoto, che si svolgeranno a Gwangju, in Corea del Sud, dal 15 al 27 luglio: il Settebello è inserito nel Girone D con Brasile, Giappone e Germania. Reso noto infine anche il tabellone con tutti gli incroci fino alla finale. Di seguito il Calendario completo con tutti gli incontri fino alla finale, con gli orari italiani delle sfide. Prima fase lunedì 15 luglio ...

Pallanuoto femminile - Calendario Mondiali 2019 : gli orari di tutte le partite. Date - tabellone e possibili incroci fino alla finale : Sono stati sorteggiati a Zagabria i gironi dei Mondiali di Pallanuoto femminile, che si svolgeranno a Gwangju, in Corea del Sud, dal 14 al 26 luglio: il Setterosa è inserito nel Girone D con Giappone, Cina ed Australia. Reso noto infine anche il tabellone con tutti gli incroci fino alla finale. Di seguito il Calendario completo con tutti gli incontri fino alla finale, con gli orari italiani delle sfide. Prima fase domenica 14 luglio ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : Ungheria in trionfo! Battuta in finale la Croazia 10-8 : È apparsa nettamente la squadra più in forma e quella che meglio si è adattata al nuovo regolamento. L’Ungheria si aggiudica in quel di Zagabria l’Europa Cup di Pallanuoto maschile 2019: Battuta in finale la Croazia campione del mondo, detentrice del titolo e padrona di casa per 10-8. Aumentano dunque i rimpianti per il Settebello, uscito sconfitto nella finalina per il terzo posto con la Spagna e fuori dalla World League: gli ...

LIVE Italia-Spagna Pallanuoto - Finale 3° posto Europa Cup 2019 in DIRETTA : 7-9. Il Settebello manca l’accesso alla Super Final di World League : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Spagna, valida per la Finale per il 3° posto della Final Eight dell’Europa Cup maschile, che si concluderà a Zagabria, in Croazia, oggi, domenica 7 aprile: alle ore 18.30 il Settebello sfiderà gli iberici per un posto sul podio e non solo. Oltre alle Finaliste, Ungheria e Croazia, infatti, anche la terza classificata si qualificherà alla Super Final di World League, ...

