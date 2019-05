Sandra Savaglio | astrofisica | “Basta stereotipi | incoraggiamo la diversità”

wired

(Di sabato 25 maggio 2019) (foto: Clara Giaminardi, assistente Fabio Tommasi. Abito di lana e fibre sintetiche: ​Sara Battaglia. Contenitore di ottone: ​Diesel living with Seletti.indossa i suoi gioielli personali di ​Gerardo Sacco. Carta da parati: ​Elitis) Il suo mestiere è provare a ricostruire, tassello dopo tassello, l’intero puzzle della storia dell’universo. La sua cassetta degli attrezzi sono i più potenti telescopi del mondo, capaci con i loro occhi e le loro antenne di captare ogni minima perturbazione tra le stelle, le nebulose e intere galassie. Più sono lontane, più sono remoti gli istanti di vita del cosmo che raccontano., astronoma edi fama internazionale che potrete incontrare al Wired Next Fest il 24 maggio 2019 a Milano, ripercorre assieme a noi le sfide e quella passione per la ricerca che l’hanno portata a lavorare alla Johns Hopkins University di ...

